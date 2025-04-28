Hindistan’ın kontrol ettiği Cammu Keşmir bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 26 kişi yaşamını yitirmişti.
Ardından Hindistan, İndus Havzası’ndaki akışı kesip Pakistan’a su gitmesini engellemişti.
İki ülke arasındaki gerilim tırmanırken, Pakistanlı hesaplardan dikkat çeken bilgiler paylaşıldı.
İddiaya göre Türkiye, SİHA'lar, silahlar ve füzelerin bulunduğu 6 nakliye uçağını Pakistan'a gönderdi.
Uçağı fotoğrafını paylaşan Pakistanlı hesaplar “Türkiye sessiz ama güçlü bir destek sağlıyor” notunu düştü.
MSB'DEN AÇIKLAMA
MSB, "Türkiye, Pakistan’a 6 uçak dolusu silah gönderdi" iddialarının gerçeği yansıtmadığına yönelik bir açıklama yayımladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan, ’Türkiye, Pakistan’a 6 uçak dolusu silah gönderdi’ iddiası doğru değildir. Türkiye’den hareket eden bir adet nakliye uçağı yakıt ikmali sebebiyle Pakistan’a iniş yapmıştır. Ardından belirlenen rotasında hareketine devam etmiştir. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."