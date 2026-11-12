Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang’ın, Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle mercek altına alınan iş kadını Alice Huang ile yaşadığı ilişki teknoloji ve iş dünyasında deprem etkisi yarattı. Soruşturma sürerken, yasak aşka dair ortaya çıkan yeni ayrıntılar skandalın boyutunu büyüttü.

İKİLİYİ KADININ KENDİ KOCASI TANIŞTIRMIŞ

The Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Jensen Huang ile Çinli iş kadını Alice Huang’ı bir araya getiren isim bizzat kadının eşi Kang Wei oldu. Nvidia CEO'sunu yaklaşık 10 yıldır tanıdığı belirtilen Çinli iş insanı Kang Wei’nin, bu tanışıklık üzerinden eşini Huang ile bir araya getirdiği aktarıldı.

Haberde yer alan iddiaya göre Kang Wei, eşinin Jensen Huang ile yaşadığı romantik ilişkiyi yaklaşık iki yıl boyunca kabullenmiş göründü. Hatta Wei'nin zaman zaman çevresindekilere eşinden şakayla karışık biçimde "Nvidia CEO'sunun kişisel asistanı" olarak bahsettiği öne sürüldü.

YASAK AŞK VE ÇİP KAÇAKÇILIĞI İDDİASI İÇ İÇE GEÇTİ

Kang Wei ve Alice Huang çiftinin uzun yıllar boyunca Çin, Singapur ve Tayvan hattında video oyunları, ilaç ve bulut bilişim gibi stratejik alanlarda yatırımlar yaptığı biliniyor.

Alice Huang’ın yöneticileri arasında yer aldığı Singapur merkezli Megaspeed International şirketinin, süreç içinde Nvidia'nın yapay zeka çiplerini satın alan en kritik müşterilerden biri haline geldiği kaydedildi. Amerikan ve Singapurlu yetkililer ise söz konusu şirketin, bazı yüksek teknolojili Nvidia çiplerini ABD'nin ihracat kısıtlamalarını delerek Çin'e aktarıp aktarmadığını araştırıyor.

JENSEN HUANG ÖZÜR DİLEDİ, YÖNETİM KURULU HAREKETE GEÇTİ

Gelişmelerin kamuoyuna yansımasının ardından şirket çalışanlarına bir mesaj gönderen Jensen Huang, eşine sadık kalmadığını kabul ederek hem ailesinden hem de mesai arkadaşlarından özür diledi.

Yaşananların ardından ulusal güvenlik ve şirket içi etik endişeleri nedeniyle Nvidia yönetim kurulu bağımsız bir inceleme başlattı. The Wall Street Journal'ın bir diğer haberinde yönetim kurulunun Huang’ı görevden alma seçeneğini değerlendirdiği iddia edilirken, şirketten CEO’nun görevden alındığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.