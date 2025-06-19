Rusya'nın kuzey komşuları olan Baltık Ülkeler, tüm silahlarını Rusya'ya doğrulttu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle 3 yıl önce başlayan Ukrayna - Rusya savaşı, bölgenin zengin ve barışçık ülkelerini savaş hazırlığına sevk etti.

Bugün yeni NATO üyesi olan İsveç'teki tüm partiler, silah almak için 27 milyar euroluk borca girmeyi kabul etti. Rusya'ya karşı hazırlıklara başlayan baltık ülkesi, ülkenin askeri harcamalarını artırmak için 300 milyar kronluk (27 milyar euroluk) borçlanma konusunda Perşembe günü uzlaştı.

Bu adım, NATO’nun yeni üyesi İsveç’in 2032 yılına kadar askeri harcamaları gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3,5’ine çıkarma hedefini garanti altına alacak.

Bu esnada Rusya'nın sınır komşusu Finlandiya, mayınları yasaklayan Ottowa Anlaşması'ndan çıkma kararı aldı. Litvanya, Polonya ve İsveç de geçtiğimiz günlerde aynı kararı vererek anlaşmadan çıktı.

Ukrayna'nın sınır komşusu Polonya ise Avrupa'nın en güçlü kara ordusunu kurmak için hazırlıklara başladı. Tüm bu harcamalar ise, Avrupa Birliği'nin cebinden çıkacak.

'ÇOCUKLARIMIZ RUSÇA KONUŞMASIN'

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası İsveç güvenlik politikasını yeniden gözden geçirmiş ve 2024’te NATO’ya katılmıştı. Aynı yıl Finlandiya ve Polonya da NATO'ya katılarak Rusya'ya karşı sınırlarını güçlendirmeye başladı.

İsveç Maliye Bakanı Elisabeth Svantesson, “Bunu çocuklarımızın ve torunlarımızın Rusça öğrenmek zorunda kalmamaları için yapıyoruz” dedi.

Ancak sadece kara sınırları değil, baltık ülkelerinin karasuları da tehdit altında. Rusya'nın ekonomik yaptırımları kırmak için kullandığı 'gölge filosu'na ait ticaret gemilerinin denizin altından geçen enerji ve iletişim kablolarını kırması, bölgeyi alarma geçirdi.

Bu sebeple baltık denize konuşlanan Latviya donanması Rus gölge filosu gemilerine müdahale etmeye başlamıştı. Ancak bir müdahale esnasında Rus savaş uçakları, Latviya sahil güvenliğini tehdit etmişti.

Bu olaydan sonra Baltık ülkeleri, hem denizden hem de karadan Rusya saldırılarına karşı hazırlıklarını daha da arttırdı.

PUTİN SİLAHINI ÇEKTİ, SONRA DA REDDETTİ

Rusya'dan ise karşılık gecikmedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın NATO'yu ve özellikle Baltık Ülkeleri'ni tehdit ettiğini söylemini "akıl almaz bir yalan' olarak değerlendirdi.

Putin, “Bir Nazi propagandisti şöyle demişti. Yalan ne kadar inanılmazsa insanlar o kadar çabuk inanır. Rusya’nın Avrupa’ya ya da NATO ülkelerine saldırmayı planladığı efsanesi de aynı inanılmaz yalandır” dedi.

Bu açıklamadan haftalar sonra Rus ordusu, Finlandiya sınırına yığınak yaptı. Onlarca asker ve tank, Finlandiya'ya doğru çevrildi.

Putin, “Bunun saçmalık olduğunu herkes biliyor. Kendi halklarını kandırıyorlar. Bütçeden para çekmek ve ekonomik başarısızlıkları açıklamak için bu yola başvuruyorlar” dedi ve NATO’nun yeni silahlanma politikalarına karşı Rusya’nın stratejik hazırlıklarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.