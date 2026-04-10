İki Tayvanlı güvenlik yetkilisinin aktardığına göre Çin, bu hafta Güney ve Doğu Çin Denizleri ile çevresine yaklaşık 100 adet donanma ve sahil güvenlik gemisi konuşlandırdığını söyledi.

Kaynaklar, bölgede normalde 50 ila 60 civarında Çin askeri gemisi faaliyetinin kaydedildiğini belirtti.

Yetkililer, şu anda gözlemlenen Çin gemisi sayısının “çok nadir” olduğunu vurguladı, ve Tayvan'ın teyakkuza geçtiğini de ekledi.

Bu gelişme, Tayvan muhalefet lideri Cheng Li-wun'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin ardından geldi.

ÇİN'DE TARİHİ GÖRÜŞME

ABD'ye sıkı sıkıya bağlı olan Tayvan'dan bir siyasetçi, adayı işgal planları yapan Şi'nin elini sıktı. Görüşme, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinden günler önce gerçekleşti.

Yıllar sonra ilk kez bir Tayvanlı siyasetçinin elini sıkan Şi, ayrılıkçı bölge olan Tayvan'ın Çin ile birleşmesinin kaçınılmaz bir süreç olduğunu vurguladı ve bağımsızlık yönündeki her türlü adımın son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

Şi görüşme sırasında “Mevcut küresel manzara hızlı değişimlerden geçiyor ancak uluslararası durum ne olursa olsun boğazın her iki yakasındaki yurttaşların birbirine yakınlaşması ve bir araya gelmesi yönündeki istek asla değişmeyecektir. Bu tarihi bir kaçınılmazlıktır” diye konuştu.

Pekin yönetimi Tayvan adası üzerinde mutlak yönetim hakkının altını çizerken olası bir direnç durumunda askeri güç kullanacağını her fırsatta belirtiyor.

Çinli lider ayrıca Tayvan bağımsızlığının bölgedeki barışı yok eden en büyük sorun olduğunu ve bu duruma kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini net bir dille belirtti.