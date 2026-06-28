Kuzey Kore, deniz kuvvetleri tarihinin en büyük ve en güçlü savaş gemisi olan "Choe Hyon" sınıfı muhribi düzenlenen resmi törenle hizmete aldı. Yaklaşık 5 bin ton ağırlığa ve 145 metre uzunluğa sahip olan dev gemi, 14 ay süren yoğun test ve entegrasyon sürecinin ardından aktif göreve başladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da yakından takip ettiği testlerde, geminin çekilmeye ihtiyaç duymadan kendi gücüyle seyir yapabilmesi ve denizden karaya stratejik seyir füzesi atışını başarıyla gerçekleştirmesi, operasyonel kabiliyetinin tam olduğunu gözler önüne serdi.

FÜZE KAPASİTESİYLE BÖLGESEL TEHDİT OLUŞTURUYOR

"Choe Hyon" muhribi, sahip olduğu yüksek teknoloji ve mühimmat kapasitesiyle Kuzey Kore donanması için askeri alanda devrimsel bir dönemi başlatıyor. Yapılan son analizlerde gemide, ilk tahminlerin de üzerinde, tam 88 adet dikey atım hücresi (VLS) bulunduğu tespit edildi.

Geminin gövdesine gizlenmiş eğik fırlatıcılar ve kısa menzilli hava savunma sistemleri de eklendiğinde, platformun tek seferde taşıyabildiği toplam füze sayısı 100'ü aşıyor. Bu çok katmanlı silah mimarisi, gemiyi sadece bir saldırı unsuru değil, aynı zamanda hava tehditlerine karşı kendi kendini koruyabilen bir yüzer kale haline getiriyor.

Geminin tasarımında yer alan fırlatma hücreleri; denizden karaya seyir füzeleri, gemisavar füzeler ve gelişmiş hava savunma sistemlerinin aynı anda esnek bir şekilde yüklenmesine olanak tanıyor.

Uzmanlar, Choe Hyon'un özellikle denizden karaya stratejik füzeler fırlatabilme yeteneği sayesinde sadece yakın deniz sınırlarında taktiksel değil, bölgesel ölçekte operasyonel derinliğe sahip hedeflere karşı da büyük bir caydırıcılık unsuru oluşturacağını belirtiyor. Bu hamle, Kuzey Kore'nin deniz platformları üretiminde çok daha karmaşık ve yüksek teknolojili sistemlere geçiş yaptığının en net kanıtı olarak değerlendiriliyor.