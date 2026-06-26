Çin, elektrik kurulu gücünde 4,01 milyar kilovata (4.010 GW) ulaşarak bu seviyeyi aşan dünyadaki ilk ülke ünvanını kazandı. Küresel elektrik sisteminin yaklaşık yüzde 30'unu tek başına oluşturan Çin'in bu devasa kapasitesi, ABD ve Avrupa Birliği'nin toplam gücünün 1,7 katına, Türkiye'nin mevcut kurulu gücünün ise yaklaşık 32 katına denk geliyor.

Son yıllarda büyüme hızı göz kamaştıran ve 3 milyardan 4 milyar kilovata iki yıldan kısa sürede yükselen ülkenin elektrik tüketiminin, ekonomik büyümeye paralel olarak bu yıl 11 trilyon kilovatsaate ulaşması bekleniyor.

Bu tarihi rekorun arkasındaki en büyük etken ise ülkenin yeşil enerji dönüşümünde attığı dev adımlar oldu. Mayıs ayı sonu itibarıyla Çin’in toplam kurulu gücünün yüzde 62'sini fosil dışı temiz enerji kaynakları oluştururken, 2010 yılında yüzde 61 olan kömür santrallerinin payı yüzde 32'ye kadar geriledi.

Küresel yeni enerji patentlerinin yüzde 40'ından fazlasını elinde bulunduran ve enerji depolamada dünya lideri olan Çin, ağustos ayında tam kapasiteyle devreye alacağı Hainan Qiyuan açık deniz rüzgar santrali gibi dev projelerle temiz enerji yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.