İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre, milyarder Dickson Poon’un 35 yıldır elinde bulundurduğu Harvey Nichols için yolun sonuna gelinmiş olabilir.

Grubun doğrudan yönetiminden çekilen Poon'un, 1990'ların başında 53 milyon sterline satın aldığı şirketten çıkmak istediği ve bu doğrultuda finansal danışmanlar görevlendirdiği belirtildi. Şirket yönetimi ise konuya ilişkin iddiaları doğrulamadı veya yalanlamadı.

YATIRIMCILARLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sürece yakın kaynaklar, şirketin tamamen satılmasının yanı sıra yeni yatırım ortaklarının devreye sokulması seçeneğinin de masada olduğunu aktardı.

Dünyanın dört bir yanından potansiyel alıcılar ve yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğü, şirketin önümüzdeki aylarda el değiştirebileceği ifade edildi.

KÂRLILIK SORUNU KÜÇÜLMEYİ GETİRDİ

Yaklaşık 200 yıllık geçmişi olan ve Birleşik Krallık, İrlanda, Hong Kong ile Orta Doğu’da şubeleri bulunan perakende devi, son yıllarda kârlılığa ulaşmakta zorluk çekiyordu.

İki yıl önce göreve gelen CEO Julia Goddard yönetiminde; gıda gibi ana faaliyet dışı sektörlerden çekilme, bazı mağazaların kapatılması ve dijital operasyonlara yatırım gibi toparlanma adımları atılmış olsa da finansal darboğaz aşılamadı.