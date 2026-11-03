Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresi 31 Aralık’ta doluyor. Bu koltuk için 10 adaylı yarış başladı. Türkiye tecrübeli diplomat ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu’nu aday gösterdi. Giresun Göreleli memur bir ailenin çocuğu olan, Tel-Aviv’de büyükelçilik ve geçici hükümette dışişleri bakanlığı yapan Sinirlioğlu , 6’sı kadın 9 adayla yarışacak.

ZORLU SORUNLAR

Adaylar arasında Şili’de diktatör Pinoche’ye karşı mücadele eden ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı Michelle Bachelet de var. 81 yıllık BM tarihinde tümü erkek olan 10 genel sekreter görev yaptı. Yeni isim de 31 Aralık’a kadar BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu’nca seçilecek. BM’nin yeni genel sekreteri göreve başladıktan sonra Gazze, Ukrayna, İran ve Kıbrıs gibi zorlu konularda görev yapacak. Son Genel Sekreter Portekizli Guterres, Kıbrıs için yoğun çaba harcadı “Görevim bitmeden sorunun çözüldüğünü görmek istiyorum” dedi. Türk ve Rum tarafı görüştü. Ancak çabaları sonuç vermedi. Yeni genel sekreterin önemli gündem maddesi de Kıbrıs olacak.

6’SI KADIN 10 İSİM

BM’de Feridun Sinirlioğlu dışında 9 aday daha var. Kadın adaylar, Kosta Rika eski Devlet Başkan Yardımcısı Rebeca Grynspan (52), Guyana eski Dışişleri Bakanı Carolyn Rodrigues Birkett (53), BAE adayı Devlet Bakanı Lana Nusseibeh (48), Şili eski Devlet Başkanı Michelle Bachelet (75), Ekvator eski Dışişleri Bakanı Fernanda Espinosa (61) ve Ekvator’dan ikinci isim Büyükelçi İvonne Abaki (75) yarışacak. Uluslararası Atom Ajansı Başkanı Arjantinli Rafael Gross (65), Senegal eski Cumhurbaşkanı Macky Sall (64) ve BM eski Genel Sekreter Yardımcısı Ugandalı Olora Otunnu (75) da diğer 3 aday oldu.

Feridun Sinirlioğlu

Özel’den tebrik

Uzun yıllar devletin çeşitli kademelerinde görev yapan 70 yaşındaki Feridun Sinirlioğlu, uluslar arası alandaki tecrübesiyle öne çıkıyor. YENİ Parti lideri Özgür Özel, Sinirlioğlu’nu telefonla arayarak adaylığı için tebrik etti.