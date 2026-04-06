Bilim insanları, Dünya’nın 2.900 kilometre derinliğinde, çekirdek ile manto sınırında devasa kaya kütlelerinin milyonlarca yıldır hareket etmeye devam ettiğini ortaya çıkardı. California ve Arizona Eyalet Üniversiteleri tarafından yürütülen araştırmada, dünya genelindeki 24 veri merkezinden alınan 16 milyondan fazla sismik veri analiz edilerek alt mantonun büyük bir bölümü haritalandı.

Elde edilen bulgular, okyanus tabanından derinlere süzülen tektonik plaka parçalarının, aşırı sıcaklık ve basınç altında adeta ağır çekimde çalışan bir "lav lambası" gibi hareket ederek gezegenin iç yapısını şekillendirdiğini kanıtladı.

BİLİM DÜNYASINA YENİ KAPI ARALADI

Araştırma, sismik dalgaların bu derin bölgelerden geçerken hız değiştirmesiyle tanımlanan "sismik anizotropi" olgusunun, incelenen alanın üçte ikisinde mevcut olduğunu doğruladı. Sismik hız değişimlerinin özellikle okyanus kabuğuna ait ağır parçaların mantoya battığı noktalarla örtüşmesi, derinlerdeki fiziksel itme gücünün gezegenin evriminde kritik bir rol oynadığını gösterdi.

İnsanoğlunun doğrudan gözlemleyemediği bu gizemli bölgeye dair bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri olan bu keşif, yerkürenin derinliklerindeki karmaşık akış mekanizmalarının anlaşılması adına bilim dünyasında yeni bir kapı araladı.