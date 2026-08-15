Türkiye'de hakkında çok sayıda suçtan kırmızı bülten çıkarılan ve 2020 yılında Arjantin'de yakalanan suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Türkiye'ye iade süreci tamamlandı.

Interpol Europol Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Arjantin makamlarından teslim alınan Kurtuluş, Türk ekibinin refakatinde THY'nin Buenos Aires-İstanbul seferini yapan TK16 sefer sayılı uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Uçak, Türkiye'ye gelmeden önce Brezilya'nın Sao Paulo kentine uğradı.

Kurtuluş, İstanbul Havalimanı'nda görevli emniyet personeline teslim edildi. Ardından İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi.

BREZİLYA'DA 'UÇAKTA BOMBA VAR' BAĞIRDI

Kurtuluş'un Arjantin makamlarından Türk ekibine teslim edilmesinin ardından Brezilya'da transit geçiş sırasında uçağın beklediği sırada İspanyolca olarak uçakta bomba bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Kurtuluş'un bu şekilde uçağın boşaltılmasını sağlamaya çalıştığı, ancak girişiminin sonuçsuz kaldığı belirtildi. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından iade sürecine devam edildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: "ADALETTEN KAÇAMAYACAK"

İçişleri Bakanlığı, Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Devletimizin kararlı mücadelesi sınır tanımıyor. Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin’de yakalanmasının ardından Brezilya’dan aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı’na getirildi."

Açıklamada, iade sürecinin Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, "13 bin kilometre uzaktan Türkiye’ye gerçekleştirilen bu iade süreci suçla mücadeledeki kararlılığımızın açık bir göstergesidir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Huzurumuza kasteden hiçbir odak adaletten kaçamayacak" ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Sınır ötesinde dahi adaleti tecelli ettiren Kahraman Polislerimize, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın emeği geçen tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz."

KURTULUŞ 2017'DE KIRMIZI BÜLTENLE ARANMAYA BAŞLANDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de takip ettiği belirtilen Kurtuluş hakkındaki uluslararası süreç, Interpol Europol Daire Başkanlığının çalışmaları sonucunda 31 Ekim 2017'de kırmızı bülten yayımlanmasıyla başladı.

Uluslararası seviyede aranan Kurtuluş'un, yapılan çalışmalar sonucunda 11 Haziran 2020'de Arjantin'de yakalandığı belirlendi.

ARJANTİN'E SIĞINMA TALEBİNDE BULUNDU

Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesini engellemek amacıyla Arjantin'e sığınma talebinde bulunduğu belirtildi.

Sığınma talebinin reddedilmesinin ardından devam eden hukuki süreçler nedeniyle Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesi uzun süre gerçekleştirilemedi.

Cezaevinde bulunduğu dönemde açlık grevi de yaptığı belirtilen Kurtuluş'un, Arjantin makamlarınca Türkiye'ye iadesinin onaylanmasının ardından Interpol Europol Daire Başkanlığı tarafından yeniden işlem başlatıldı.

Kurtuluş'un Türkiye'ye getirilmesi için uluslararası koordinasyon yürütüldü. Sürecin tamamlanmasının ardından Kurtuluş, Arjantin makamlarından Türk ekibince teslim alınarak Türkiye'ye getirildi.