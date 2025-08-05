Yaz ayının en sıcak günlerini yaşayan ülkelerdeki insanları şaşırtacak bir gelişme Avustralya'da yaşanıyor. Ülkede 1980'lerden bu yana en yoğun kar yağışı görülürken bazı bölgeler 10 yıl aradan sonra beyaz örtüyle kaplandı.

Yeni Güney Galler Eyalet Acil Durum Servisi, kar yağışıyla bağlantılı 1.455’ten fazla olaya müdahale ettiklerini açıkladı. Kar nedeniyle 100’den fazla araç yollarda mahsur kalırken, şiddetli fırtınalar binalarda hasara yol açtı. Ayrıca birkaç bölgede büyük çaplı sel uyarısı yapıldı. Devlet yayın kuruluşu ABC, binlerce evin gece boyunca elektriksiz kaldığını duyurdu.

40 Santimetre Kar, 1980’lerden Bu Yana İlk

Avustralya Meteoroloji Bürosu’ndan Meteorolog Miriam Bradbury, Yeni Güney Galler’in kuzey kesimlerinde kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığını ve bunun 1980’lerin ortalarından bu yana en yüksek seviye olduğunu belirtti.

“Hem Miktarı Hem Kapsamı Olağan Dışı”

Bradbury, iklim değişikliğinin Avustralya’daki hava koşullarını son yıllarda daha da değişken hale getirdiğini vurgularken, bu tür yoğun kar yağışlarının geçmişte yalnızca birkaç kez görüldüğünü ifade etti. Bradbury, “Bu olayı olağan dışı kılan, hem karın miktarı hem de kapsadığı alanın genişliği. Kuzey yaylalarının oldukça büyük bir kısmı tamamen beyaz örtü altında” dedi.