Antarktika kıtasında bulunan Marie Byrd Land, yaklaşık 1,6 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle dünya üzerinde hiçbir devletin egemenliği altında olmayan en büyük kara parçası olma özelliğini koruyor. Türkiye’nin yüzölçümünün yaklaşık iki katına tekabül eden bu devasa bölge, uluslararası hukukta sahipsiz toprak olarak nitelendiriliyor.

TOPRAK İDDİALARINI DONDURDU

1959 yılında imzalanan ve 1961 yılında yürürlüğe giren Antarktika Antlaşması, kıta üzerindeki tüm yeni toprak iddialarını dondurmuştur. Antlaşma öncesinde İngiltere, Fransa, Norveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Şili ve Arjantin kıtanın çeşitli bölgelerinde hak iddia etmiş olsa da, Marie Byrd Land o dönemde hiçbir resmi makam tarafından talep edilmedi. Güncel uluslararası hukuk kuralları gereği, bölge üzerinde yeni bir hak iddiasında bulunmak hukuken mümkün değil.

EKSTREM FIRTINALAR YAŞANIYOR

Marie Byrd Land, Güney Kutbu’nun en uç ve ulaşılması en zor noktalarından biri olarak kabul edilmiyor. Bölgenin genel özellikleri şu şekilde:

Yüzölçümü: 1.610.000 km²

İklim: Hava sıcaklıklarının düzenli olarak -50°C ve altına düştüğü, ekstrem fırtınaların yaşandığı bir bölgedir.

Zemin Yapısı: Toprak yüzeyi, kalınlığı yer yer 3-4 kilometreyi bulan kalıcı bir buz tabakasıyla kaplıdır.

Yerleşim: Bölgede kalıcı bir insan yerleşimi bulunmuyor, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ne ait geçici lojistik istasyonlar (Örn: Siple Station) dönemlik olarak kullanılıyor.

BİLİMSEL AÇIDAN ÖNEMLİ

Sahipsiz statüsüne rağmen bölge, bilimsel açıdan büyük önem taşıyor. Yapılan sismik araştırmalar, buz tabakasının altında aktif bir volkanik sistemin (Bentley Buzaltı Çukuru) ve devasa kanyonların bulunduğunu gösteriyor. Ancak bu kaynaklara erişim, bölgenin ekstrem coğrafi izolasyonu ve teknolojik yetersizlikler nedeniyle şu an için mümkün görünmüyor.