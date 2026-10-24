Çinli bilim insanları, Türkiye'nin Eskişehir ilinde yer alan Kızılcaören nadir toprak elementi sahasındaki minerallerin oluşum süreçlerini inceleyen kapsamlı bir jeolojik çalışma yürüttü.

Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesinde yayımlanan araştırmaya göre, Profesör Yang Xiaoyong liderliğindeki ekip, bölgedeki karbonatit bağlantılı kayaçlarda elementlerin birikim dinamiklerini analiz ederek sahanın jeolojik gelişimini modelledi.

Araştırmacılar, inceledikleri mineralizasyon ölçeğinin dev yataklara kıyasla sınırlı olduğunu ancak elde edilen bulguların bu tür madenlerin yer kabuğundaki oluşum mantığını aydınlatma açısından önemli bilimsel veri sağladığını bildirdi.

REZERV BÜYÜKLÜĞÜ VE STRATEJİK KONUM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Eskişehir’in Beylikova ve Sivrihisar ilçeleri arasındaki sahada yaklaşık 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervi bulunuyor.

Resmi açıklamalarda bu saha, Çin’in 800 milyon tonluk Bayan Obo sahasından sonra kayıt altına alınan en büyük rezervlerden biri olarak nitelendiriliyor. Türkiye, hammadde temininin yanı sıra bu kritik minerallerin yerli sanayide işlenmesi amacıyla Çin dahil olmak üzere uluslararası aktörlerle iş birliği süreçlerini sürdürüyor.

KRİTİK TEKNOLOJİLERİN TEMEL HAMMADDESİ

Nadir toprak elementleri (REE); telekomünikasyon, rüzgâr türbinleri, elektrikli araçlar ve savunma sanayii donanımlarında kullanılan 17 ayrı metalden oluşuyor.

Neodim, praseodim, disprosiyum ve terbiyum gibi mıknatıs metalleri, küresel nadir toprak elementi pazarındaki ticari değerin yüzde 90'ından fazlasını teşkil ediyor.

KÜRESEL TEDARİK DENGELERİ VE TÜRKİYE'NİN HEDEFLERİ

Günümüzde küresel çaptaki nadir toprak elementlerinin yaklaşık yüzde 90'ı Çin tarafından işleniyor.

Pekin yönetiminin zaman zaman uyguladığı ihracat kısıtlamaları, uluslararası tedarik zincirlerinde çeşitlendirme arayışlarını hızlandırmış durumda.

Bu bağlamda Ankara yönetimi, hammadde ihracatçısı olmanın ötesine geçerek nihai ürün üretiminde pay sahibi olmayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce kamuoyuyla paylaştığı hedefler doğrultusunda Türkiye, uluslararası ortaklıklar yoluyla dünyanın en büyük ilk beş nadir toprak üreticisi arasına girmeyi planlıyor.