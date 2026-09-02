Marmara’dan Doğu Anadolu’ya kadar Türkiye’nin pek çok bölgesinde üretimi yaygınlaşan aronya meyvesinde yıllık hasat dönemi başladı. Koyu mor rengi, zengin besin değerleri ve yüksek ekonomik getirisiyle öne çıkan meyve, iç ve dış pazarda yoğun ilgi görüyor.

EN YÜKSEK ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNE SAHİP

Kuzey Amerika kökenli olan ve Avrupa'da tıbbi bitki kategorisinde değerlendirilen aronya (chokeberry), yüksek ORAC (oksijen radikali emme kapasitesi) değerleriyle biliniyor. Meyveye koyu mor ve siyaha yakın rengini veren yüksek antosiyanin pigmentleri, vücudu serbest radikallerin yol açtığı oksidatif strese karşı koruyan güçlü bileşenler arasında yer alıyor.

ARONYA MEYVESİNİN ÖNE ÇIKAN FAYDALARI

Bağışıklık Ve Hücre Koruması: Düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini destekleyen meyve, zengin antioksidan yapısıyla hücre formunun korunmasına katkı sağlıyor.

Yapılan araştırmalar, dolaşım sistemini destekleyen içeriği sayesinde aronyanın kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler sunabileceğini gösteriyor.

Yüksek lif oranına karşın düşük kalorili bir yapıya sahip olan aronyanın kan şekerini dengelemeye yardımcı olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, kronik rahatsızlığı bulunan veya düzenli tedavi gören bireylerin aronya tüketim miktarı konusunda doktorlarına danışmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

SANAYİ VE TAZE TÜKETİMDE YÜKSEK KATMA DEĞER

Türkiye genelinde üretimi hızla artan aronya, yüksek katma değerli tarım ürünleri arasında gösteriliyor. Hasat edilen ürünler taze tüketimin yanı sıra meyve suyu, kurutulmuş meyve ve gıda sanayisinin çeşitli kollarında hammadde olarak değerlendiriliyor. Hem üreticiye sağladığı yüksek gelir hem de tüketiciye sunduğu besleyici özellikleriyle aronya, Türkiye tarımındaki stratejik önemini artırıyor.