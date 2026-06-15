Küresel çapta yaşanan jeopolitik krizler ve çatışmalar, dünya enerji dengelerini kökten değiştirerek Amerika Birleşik Devletleri’ni tarihinde ilk kez dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumuna yükseltti.

Reuters'ın aktardığı verilere göre, onlarca yıldır Suudi Arabistan ve Rusya'nın hakimiyetinde bulunan küresel petrol pazarında kartlar yeniden karıldı. Ukrayna ve İran merkezli çatışmaların yol açtığı piyasa değişimleri sonucunda ABD, mayıs ayında günde ortalama 10,5 milyon varil petrol ihraç ederek üst üste üçüncü ayda da dünya liderliğini kimseye kaptırmadı.

SUUDİ ARABİSTAN ÜÇÜNCÜ SIRAYA DÜŞTÜ

Yeni enerji haritasında geleneksel güçlerin gerilemesi dikkat çekiyor. ABD'nin ardından Rusya günde 7 milyon varil ihracatla ikinci sırada yer alırken, uzun yıllar pazarın liderliğini yürüten Suudi Arabistan ise günlük 5,9 milyon varillik ihracat seviyesiyle üçüncülüğe geriledi.

Suudi Arabistan'ın ihracatındaki bu dikkat çekici düşüşte, ABD ile İran arasındaki gerilimin Körfez bölgesindeki petrol sevkiyatını aksatması etkili oldu. Diğer bir dev üretici olan Rusya'nın ihracatı ise Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının enerji altyapısına yönelik saldırıları ve Batı dünyasının uyguladığı ağır ekonomik yaptırımlar nedeniyle büyük darbe aldı.

ABD'nin küresel petrol pazarının zirvesine yerleşmesinin temelinde ise 2010 yılı sonrasında şist (kayaç) petrolü ve gazı üretiminde yaşanan büyük patlama yatıyor.

Teknolojik dönüşümle birlikte üretim kapasitesini hızla artıran ülke, önce dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi, ardından da en büyük petrol üreticisi unvanını kazanmıştı. Enerji bağımsızlığı stratejisinde tarihi bir eşiği aşan ABD, artık sadece kendi iç ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, küresel piyasaların en büyük tedarikçisi olarak öne çıkıyor.