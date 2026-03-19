Dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Rheinmetall’in CEO’su Armin Papperger, küresel güvenlik dengelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Devam eden savaşların mühimmat tüketimini hızlandırdığını belirten Papperger, mevcut stokların beklenenden daha hızlı eridiğini ifade etti.

Papperger, Avrupa ülkeleri, ABD ve Orta Doğu’daki askeri envanterlerin ciddi baskı altında olduğunu vurgulayarak, çatışmaların aynı tempoda sürmesi halinde özellikle füze stoklarında kritik bir seviyeye ulaşılabileceğini dile getirdi.

'BİR AY DAHA SÜRERSE FÜZE KALMAYACAK'

Rheinmetall’in CEO’su Armin Papperger şu ifadeleri kullandı:

"Sanıyorum şu anda Avrupalıların, Amerikalıların Ortadoğu'nun stokları tükenmiş, ya da tükenmek üzere. Füzeye devasa bir ihtiyaç var; hava savunma sistemlerine devasa bir ihtiyaç var; ve bu talep her yerden gelmeye devam edecek. Bir ay daha sürerse ekimizde neredeyse hiç füze kalmayacağını düşünüyorum"

Açıklamalar, küresel savunma stratejilerinin yeniden gözden geçirileceğine işaret ederken, olası bir stok krizi ihtimali uluslararası kamuoyunda endişe yaratmış durumda.