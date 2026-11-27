Küresel felaketler, savaşlar ve büyük çaplı doğal afetler ihtimali, insanların acil durumlara hazırlık konusundaki tutumlarını değiştiriyor. Genellikle felaketlere hazırlanan kişilerin uzak bölgelerde yaşayan ve temel ihtiyaçlarını önceden stoklayan erkekler olduğu düşünülse de ABD'de yapılan bir araştırma, bu algının aksine dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı.

GENÇ KADINLAR ÖNE ÇIKTI

Social Science Quarterly dergisinde yayımlanan araştırmada, 1.375 Amerikalı yetişkine kendilerini hazırlıkçı olarak görüp görmedikleri soruldu. Katılımcıların yüzde 27'si kendisini hazırlıkçı olarak tanımlarken yüzde 40'ı bu ifadeye katılmadı. Yüzde 34'lük kesim ise kararsız kaldı. Araştırmanın sonuçlarına göre gençler ve kadınlar, kendilerini olası felaketlere hazırlıklı olarak tanımlamaya daha yatkın. Bu durum, kıyamet senaryolarına hazırlık konusunda toplumdaki yaygın düşüncenin aksine bir tabloya işaret ediyor.

HAZIRLIKÇILARIN İNANÇLARI DA İNCELENDİ

Araştırmacılar, felaketlere hazırlıklı olduğunu söyleyen kişilerin siyasi ve ideolojik görüşlerini de değerlendirdi. Bu kişilerin muhafazakar görüşlere ve komplo teorilerine inanma eğilimlerinin daha yüksek olduğu belirlendi. Güçlü çevreci görüşlere sahip kişilerin de afet hazırlığına daha fazla ilgi gösterdiği görüldü.

Öte yandan araştırma, yüksek afet riski bulunan bölgelerde yaşamanın veya gelir ve eğitim seviyesinin kişinin kendisini hazırlıkçı olarak tanımlamasıyla tutarlı bir bağlantısı olmadığını gösterdi.

Bilim insanları, araştırmanın kişilerin gerçek hayattaki hayatta kalma becerilerini veya gıda ve su stoklarını ölçmediğine dikkat çekti. Çalışma yalnızca katılımcıların kendilerini ne kadar hazırlıklı gördükleri üzerine yapıldı. Araştırmacılar, çevresel tehditlerden endişe duyan kişilerle devlet kurumlarına güvenmedikleri veya komplo teorilerine inandıkları için hazırlık yapanlar arasındaki farklılıkları incelemeye devam edecek.