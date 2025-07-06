Bilim insanları, dünyanın nasıl oluştuğunun yanı sıra, nasıl yok olacağını da merak etmekte. Bu konuda hazırlanan kurgusal çalışmalarda, insanlık için çok sayıda küresel felaket senaryosu oluşturuldu. 2012 yılında Maya Takvimi'nin sona ermesi nedeniyle ortaya atılan senaryoların ardından dünyanın sonuna yönelik komplo teorileri düşüşe geçmiş olsa da, insanlar felaket ve kıyamet senaryolarına ilgisini tamamen yitirmiş değil.

DÜNYANIN SONU GELDİĞİNDE SADECE BU ÜLKELER AYAKTA KALACAK



İnsanlığın yok olacağı boyutta bir felaket yaşanmasının imkansız olmadığını belirten bilim insanları, olası bir kıyamet senaryosu halinde insanların sığınabileceği en güvenli 5 ülkeyi belirledi.



EN GÜVENLİ ÜLKE YENİ ZELANDA



Küresel felaket senaryolarında, insanların sığınması için belirlenen en güvenli ülke Yeni Zelanda oldu. Milyarderlerin, kıyamet mahzenlerini inşa ettirdiği ülkeler arasında yer alan Yeni Zelanda, jeotermal ve hidroelektrik enerjiye, bol tarım arazisine ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması nedeniyle listenin en üst sırasında yer aldı.

Listede yer alan diğer ülkeler İngiltere, İzlanda, İrlanda ve Avustralya oldu. Her ne kadar bu 5 ülke, diğer coğrafi alanlardan daha korunaklı olarak görülse de, düşünülen felaket senaryosunda insanlığının tamamının bundan etkilenmemesi mümkün değil.



Günümüzde küresel bir köy haline gelen dünyada iletişim ağları, bütün ülkeleri kuşatacak şekilde tasarlanmış durumda.