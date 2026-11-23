Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Baykal Gölü, dünyadaki donmamış yüzey tatlı suyunun yaklaşık yüzde 20'sini barındırıyor. Uzun yıllar boyunca kuraklık ve nehir debilerindeki azalmayla mücadele eden gölün su dengesi, son dönemde değişmeye başladı. Araştırmacılar, özellikle 2017 yılından itibaren yaşanan gelişmelerin son üç yüzyılın en dikkat çekici hidrolojik değişimlerinden biri olduğunu belirledi.

343 YILLIK KAYITLAR İNCELENDİ

Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan araştırmada, Baykal Gölü'nün geçmişte yaşadığı kuraklık dönemleri ve su seviyesindeki değişimler mercek altına alındı.

Bilim insanları, bölgedeki ağaçların büyüme halkalarını inceleyerek son 343 yılın su akışı verilerini yeniden oluşturdu. Bu yöntem sayesinde modern ölçümlerin bulunmadığı dönemlerde yaşanan kuraklıklar ve su miktarındaki değişimler de değerlendirildi.

Araştırmanın merkezinde, gölün en önemli su kaynaklarından biri olan Selenga Nehri ile gölden dışarı akan Angara Nehri yer aldı.

Elde edilen sonuçlar, 20. yüzyıl boyunca bölgede uzun süreli kuraklaşma yaşandığını gösterdi. Bazı dönemlerde nehir akışındaki azalma, geçmişteki yüksek seviyelere kıyasla yüzde 90'a kadar ulaştı.

SU MİKTARINDA OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ YAŞANDI

Araştırmacılar, uzun yıllar devam eden olumsuz tablonun yaklaşık 2017 yılından itibaren tersine dönmeye başladığını tespit etti.

Selenga Nehri'nin debisi tarihsel ortalamanın yaklaşık yüzde 145 üzerine çıktı. Bilimsel araştırmalar ise son on yılda nehir akışında yaklaşık yüzde 80 oranında sürekli bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Bu değişim yalnızca nehirlerde görülmedi. Baykal Gölü çevresindeki su seviyelerinde yükselme ve bitki örtüsünde belirgin bir canlanma da kaydedildi.

Bilim insanlarına göre bölgedeki toparlanmanın arkasında, Kuzey Asya'nın iklim koşullarında meydana gelen değişimler bulunuyor. Özellikle kuzeydeki denizlerden taşınan nemin artması, yağışların çoğalmasına ve su kaynaklarının yeniden beslenmesine katkı sağladı.

DÜNYANIN EN DERİN GÖLÜ İÇİN YENİ DÖNEM

1996 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Baykal Gölü, sahip olduğu devasa tatlı su rezervinin yanı sıra benzersiz canlı çeşitliliğiyle de biliniyor.

Son yıllarda gözlemlenen iyileşme, gölün geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte araştırmacılar, su miktarındaki artışın küresel ısınmanın sona erdiği anlamına gelmediğini vurguluyor.

Uzmanlar, yeniden yaşanabilecek kuraklıklara karşı su kaynaklarının korunması, yer altı rezervlerinin güvence altına alınması ve Selenga Nehri deltasındaki sulak alanların iyileştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Dünyanın en önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Baykal Gölü'ndeki bu değişim, onlarca yıl süren kuraklaşmanın ardından doğal su sistemlerinin nasıl toparlanabildiğini gösteren dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriliyor.