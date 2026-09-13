Everest’e tırmanan dağcıların zirve yolculuğundaki en kritik noktalarından biri olan IV. Kamp, zorlu koşullarıyla dikkat çekiyor. Dağcılar buradan ayrıldıktan sonra dünyanın en yüksek noktasına ulaşmak için tırmanışın son bölümüne geçiyor.

IV. KAMP NEREDE BULUNUYOR?

Everest’in yaklaşık 7 bin 900 metre seviyesinde bulunan IV. Kamp, zirvenin yaklaşık 950 metre altında yer alıyor. Kamp, zirve tırmanışına geçmeden önce dağcıların kullandığı son büyük durak olarak biliniyor. Bölge, aşırı yüksek irtifa nedeniyle insan vücudunun uzun süre kalmaya uygun olmadığı koşullara sahip. Dağcılar zirve girişiminden önce son hazırlıklarını bu noktada tamamlıyor.

DAĞCILAR NEDEN BURADA DURUYOR?

IV. Kamp, Everest’in zirvesine yapılacak son tırmanış öncesinde hazırlık noktası olarak kullanılıyor. Dağcılar ekipmanlarını kontrol ederek zirveye çıkış için uygun koşulların oluşmasını bekliyor. Kampın ardından başlayan etap, Everest tırmanışının en zorlu bölümleri arasında yer alıyor. Yüksek irtifa ve düşük oksijen seviyesi, zirve yolculuğunun koşullarını ağırlaştırıyor.

ZİRVEYE NE KADAR MESAFE KALIYOR?

Everest’in zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 8 bin 849 metre yüksekte bulunuyor. IV. Kamp’tan hareket eden dağcıların zirveye ulaşabilmek için yaklaşık 950 metrelik daha dikey yükseliş gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu nedenle kamp, Everest yolculuğunda zirveden önceki son büyük durak olma özelliğini taşıyor. Dağcıların buradan sonraki hedefi doğrudan dünyanın en yüksek noktası oluyor.