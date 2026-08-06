Dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi "Saipem 7000" İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Geminin geçişi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi "Saipem 7000" İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Geminin geçişi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
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