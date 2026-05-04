İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri Filistinli grupların sunduğu ortak öneriyi geri çevirdi. Hamas ile birlikte birçok silahlı grubun imzaladığı belge, silah bırakma şartını doğrudan bağımsız devlet kurulmasına bağlıyor.

Gazze’nin geleceğine dair yürütülen müzakereler son haftalarda Kahire ile İstanbul arasında tıkandı.

ABD'li ve İsrailli yetkililer teknokrat bir hükümet kurulmadan önce grupların tamamen silahsızlanmasını şart koştu.

Filistinli kaynaklar ise siyasi haklar güvence altına alınmadan bu adımın atılamayacağını savundu.

Müzakerelerde yaşanan bu gerginlik bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti. Taraflar arasındaki güven bunalımı tüm diplomatik çözüm yollarını çıkmaza sürükledi.

ABD TARAFI HAMAS'I TEHDİT ETTİ

Filistinli temsilciler hazırladıkları kapsamlı teklifi Cuma günü Mısır ve Türkiye aracılığıyla iletti.

İmzalanan metinde “Silahların teslimi konusu Filistin halkının siyasi haklarıyla bağlantılı olarak ve her iki taraf için güvenlik garantilerine dayalı gerekli güvenlik düzenlemeleri bağlamında ele alınacaktır” denildi.

Ancak arabulucular ve ABD'li yetkililer bu şartları Cumartesi günü kesin bir dille geri çevirdi. ABD tarafının Filistinli müzakere ekibine yönelik bazı tehdit mesajları ilettiği de ifade edildi.

Hamas sözcüsü Hazem Kasım liderliğindeki heyetin Kahire'de temaslarını sürdürdüğünü duyurdu.

Görüşmelerde geçen Ekim ayında yürürlüğe giren Trump destekli planın uygulanması tartışılıyor.

Altı aşamadan oluşan bu anlaşma insani yardımın sürmesini ve İsrail güçlerinin geri çekilmesini öngörüyor.

Filistinli gruplar İsrail’in Ekim anlaşmasındaki yükümlülüklerine sadık kalmasını talep ediyor. Şarm el-Şeyh zirvesinde belirlenen takvime tam uyum gösterilmesi isteniyor.