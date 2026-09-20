Araştırmacılar, kraterin 11 Nisan ile 22 Mayıs 2024 arasında bir asteroit ya da kuyruklu yıldız parçasının Ay'a çarpması sonucu oluştuğunu belirledi. Çarpan cismin yaklaşık üç ila altı katlı bir bina büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor. Kraterin derinliği ise yaklaşık 43 metre.

KRATERİ YILLAR SONRA FARK ETTİLER

Çarpışma gerçekleştiği sırada Dünya'daki teleskoplar olayı fark edemedi. Krater, NASA'nın yıllar boyunca Ay'ın aynı bölgelerinden çektiği eski ve yeni görüntülerin karşılaştırılması sırasında ortaya çıktı. Araştırmacılar, yüzeydeki parlak bir alanın çevresindeki koyu izleri inceleyerek yeni oluşumun yerini belirledi.

Krater daha sonra daha yüksek çözünürlüklü kameralarla tekrar görüntülendi. Araştırmacılar böylece çarpışmanın oluşturduğu çukurun boyutunu ve çevreye yayılan malzemeyi ayrıntılı biçimde inceleme fırsatı buldu. Kratere, Ay araştırmalarına katkı sağlayan bilim insanı Thomas McGetchin'in adı verilerek McGetchin Krateri adı verildi.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİ KRATERDEN ÇOK DAHA BÜYÜK

Çarpışmanın etkisi yalnızca 222 metrelik çukurla sınırlı kalmadı. Kraterin çevresine savrulan kaya ve toprak parçaları, 100 kilometreden daha geniş bir alana yayıldı. NASA'nın termal ölçümleri de kraterin çevresinde yaklaşık 6,4 kilometre genişliğinde daha soğuk bir bölge oluştuğunu gösterdi.

Bilim insanlarına göre bu büyüklükte bir çarpışma Ay'da yaklaşık 130 yılda bir gerçekleşiyor. Yeni krater, Ay yüzeyinin gök cisimlerinin çarpmasıyla nasıl değiştiğini doğrudan incelemek için nadir bir fırsat sunuyor. Elde edilen verilerin gelecekte Ay'a kurulması planlanan üslerin güvenliği açısından da kullanılması bekleniyor.