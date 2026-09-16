Dünyanın doğrulanmış en yaşlı insanı unvanına sahip Maria Branyas Morera, 117 yıl 168 günlük yaşamının ardından bilim dünyasına ışık tutacak muazzam bir miras bıraktı. Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre, hayatını kaybetmeden önce tıp uzmanlarının vücudunu incelemesine izin veren Morera'nın tahlil sonuçları, yaşlanma ve uzun yaşam konularında bilinen ezberleri tamamen bozdu. Yaşlı kadının biyolojik dokularını inceleyen araştırmacılar, hücre yaşının kronolojik yaşından tam 23 yıl daha genç olduğunu saptadı.

HER GÜN DÜZENLİ YOĞURT YEDİĞİNİ AÇIKLADI

Bilim insanları tarafından Cell Reports Medicine dergisinde yayımlanan dev araştırmada; Morera'dan alınan kan, tükürük, idrar ve dışkı örnekleri genetik ve metabolik açıdan detaylıca tarandı. İncelemelerde, bağırsak mikrobiyotasında normalde genç insanlarda yüksek olan ancak yaş ilerledikçe hızla azalan "Bifidobacterium" adlı faydalı bakterilerin şaşırtıcı düzeyde fazla olduğu belirlendi. Uzun yaşamı boyunca her gün düzenli olarak üç porsiyon yoğurt tükettiği bilinen Morera'nın bu bağırsak yapısı, fermente gıdaların gençleştirici gücünü bir kez daha gündeme taşıdı.

KRONİK İLTİHABANMA ORANI DÜŞÜK, BEYİN VE KALP SAĞLIĞI KORUNMUŞ

Vücudundaki telomer yapılarının kısalmasına ve kan kök hücrelerindeki yaşlanma izlerine rağmen Morera’nın DNA işaretleri çok daha genç bir profille eşleşti. Hücrelerinin iltihaplanma seviyesinin son derece düşük olduğu, kalp-damar ve beyin fonksiyonlarını koruyan özel genetik zırhlara sahip olduğu belirlendi. Uzmanlar, yaşlanmak ile yaşa bağlı kronik hastalıklara yakalanmanın sanılanın aksine tamamen aynı süreçler olmadığını, doğru beslenme ve güçlü genetikle vücudun bazı sistemlerinin on yıllarca genç kalabileceğini vurguluyor.

BİLİM DÜNYASI YOĞURT VE UZUN YAŞAM İLİŞKİSİNİ TARTIŞIYOR

Morera’nın Akdeniz tipi beslenmesi, sigara ve alkolden uzak durması ile fiziksel olarak aktif kalması da uzun yaşamında kritik rol oynadı. Yoğurt tüketimi ile ölüm riski üzerine yapılan geniş çaplı araştırmalar da bu tabloyu destekliyor. Yaklaşık 900 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen dev analizler, düzenli yoğurt tüketen kişilerde herhangi bir nedene bağlı ölüm riskinin yüzde 7, kalp-damar hastalıklarından ölüm riskinin ise yüzde 11 oranında azaldığını ortaya koyuyor. Özellikle kadınlarda düzenli probiyotik kullanımının bağışıklık ve bağırsak bariyerini güçlendirerek ömrü uzattığı belirtiliyor.