Rusya’nın başkenti Moskova’daki ikonik "Moskviç" otomobil fabrikasında, ülkenin yerli elektrikli otomobili "Atom"un seri üretimine resmen başlandı.

Projenin yürütücüsü AО "Kama" şirketinin genel müdürü İgor Povarazdnyuk, ilk müşteriler için banttan inen araçların üretimine geçildiğini duyururken; şirket, önümüzdeki iki yıl içerisinde toplam 10 bin adetlik üretim hacmine ulaşmayı ve vardiya başına 20 araçlık bir bant hızını yakalamayı hedefliyor.

Yüzde 70 yerlilik oranıyla öne çıkan ve "Kama" tarafından geliştirilen özel modüler platform üzerine inşa edilen Atom, teknik altyapısıyla da dikkat çekiyor. Batarya ve elektrikli tahrik sistemlerini Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un üstlendiği projeye Moskova hükümeti ve ticari araç devi KamAZ da büyük destek veriyor.

7 SANİYEDE 100 KİLOMETRE

204 beygir gücündeki elektrikli motoruyla 0’dan 100 kilometre hıza 7 saniyede ulaşan arkadan itişli model, 77 kilovatsaatlik nikel-kobalt-manganez bataryası sayesinde tek şarjla 500 kilometreye varan bir menzil sunuyor. Dondurucu soğuklar için özel kabin ve batarya ısıtma sistemleriyle donatılan aracın eksi 20 derece gibi zorlu kış şartlarında ise yaklaşık 350 kilometrelik bir menzil performansına düşmesi bekleniyor.

FİYATI BELLİ OLDU

Devlet destekli satın alım kredisiyle fiyatı 3 milyon 60 bin rubleye (yaklaşık 1 milyon 775 bin TL) kadar gerileyen aracın liste fiyatı 3 milyon 980 bin ruble (yaklaşık 2 milyon 310 bin TL) olarak açıklandı. Ön sipariş için 150 bin ruble depozito talep edilen model, alıcılarına 8 yıl veya 200 bin kilometreye varan resmi garanti, ücretsiz periyodik bakım ve yol yardımı gibi avantajlarla sunuluyor. Ancak otomotiv uzmanları, belirlenen satış rakamının pazar şartlarında oldukça yüksek kaldığına dikkat çekiyor.