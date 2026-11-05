Yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı büyüme, yalnızca teknoloji şirketlerini değil, küresel emtia piyasalarını da etkilemeye başladı.

Veri merkezleri, elektrik şebekeleri ve yeni enerji altyapılarında yoğun olarak kullanılan bakıra yönelik talep artarken, dünyanın önemli madencilik şirketleri de üretim kapasitesini genişletmek için harekete geçti.

BAKIRA OLAN İLGİ ARTIYOR

Bu hareketliliğin son örneklerinden biri ABD'den geldi. Dünyanın önde gelen bakır üreticilerinden Freeport-McMoRan, Arizona'daki Bagdad bakır ve molibden madenini genişletmek ve modernize etmek için 4,5 milyar dolarlık yatırım planını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre yatırımın tamamlanmasıyla madenin üretim kapasitesinin iki kattan fazla artırılması ve uzun vadeli yıllık bakır üretiminin 400 milyon poundun üzerine çıkarılması hedefleniyor. Projenin ilk üretim aşamasının 2030 yılında başlaması planlanıyor.

YAPAY ZEKA TALEBİ ARTIRIYOR

Bakır; elektrik kablolarından enerji altyapısına, elektrikli araçlardan veri merkezlerine kadar birçok alanda kullanılıyor. Özellikle yapay zekâ sistemlerinin çalışması için kurulan ve yüksek miktarda elektrik tüketen veri merkezlerinin yaygınlaşması, bakıra olan ihtiyacın artmasına neden oluyor.

Financial Times'ın güncel analizine göre, yapay zekâ altyapısına yönelik büyüyen talep ve maden arzındaki sıkışıklık bakır fiyatlarını desteklerken, piyasadaki hareketlilik madencilik şirketlerini yeni yatırım planlarına yöneltiyor.

FİYATLARDA YENİ DÖNEM

Dünya Bankası da yayımladığı son emtia görünüm raporunda, metal ve mineral fiyatlarının 2026 yılında tarihi yüksek seviyelere ulaşmasının beklendiğini bildirdi. Raporda bakırın yanı sıra alüminyum ve kalay fiyatlarındaki yükseliş de küresel piyasalarda dikkat çeken gelişmeler arasında gösterildi.

Altın ve gümüş yatırımcıların yakından takip ettiği değerli metaller arasında yer almaya devam ederken, yapay zekâ ve enerji dönüşümünün hızlanmasıyla birlikte bakır da küresel ekonominin en çok konuşulan hammaddelerinden biri haline geliyor.