Karnınızın doyması, vücudunuzun gerçekten beslendiği anlamına gelmiyor. Küresel ölçekte 2 milyardan fazla insan, her gün yeterli miktarda kalori almasına rağmen hayati önem taşıyan vitamin ve minerallerden yoksun yaşıyor. Uzmanların "gizli açlık" olarak adlandırdığı bu sinsi durum, sadece bireysel sağlığı değil, ülkelerin ekonomik kalkınmasını ve toplumsal refahını da derinden sarsıyor.

Günlük beslenmede protein, yağ ve karbonhidrat gibi makro besinleri yeterince tüketmek hayatta kalmamızı sağlasa da sağlıklı bir büyüme, güçlü bir bağışıklık sistemi ve beyin gelişimi için iyot, demir, çinko, folik asit ile A, C, D ve E vitaminleri gibi mikro besinler hayati rol oynuyor. Küresel Beslenmeyi Geliştirme İttifakı (GAIN) verileri, dünya nüfusunun çok büyük bir kısmının bu mikro besinleri yeterince alamadığını gösteriyor. "Gizli açlık" yaşayan kişiler dışarıdan bakıldığında sağlıklı ve hatta kilolu görünseler bile, içten içe bağışıklık sisteminin çökmesi, çocuklarda büyüme geriliği, öğrenme güçlüğü ve erken ölüm gibi ciddi risklerle karşı karşıya kalıyor.

Üstelik bu problem sadece yoksul ülkelerin sorunu değil. Gelişmiş ekonomilerde de tek tip beslenme, aşırı işlenmiş gıdaların tüketimi ve fast-food odaklı yaşam tarzı, obeziteyle birlikte sinsi bir vitamin-mineral yetersizliğine davetiye çıkarıyor.

YETERSİZ BESLENME VE EKSİKLİKLERİN ZORLUĞU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada en sık görülen mikro besin eksikliğinin başında demir eksikliği anemisi geliyor. Özellikle hamile kadınlar ve okul öncesi çocuklar büyük risk altında bulunuyor. Demir eksikliği sadece yorgunluğa yol açmıyor; çocukların zihinsel gelişimini baltalarken yetişkinlerde ciddi iş gücü kayıplarına neden oluyor. Bu yüzden birçok ülkede buğday ve mısır ununa demir ile folik asit eklenmesi artık zorunlu bir halk sağlığı politikası haline gelmiş durumda.

Bir diğer kritik eksiklik ise çocuklarda önlenebilir zihinsel gelişim bozukluklarının en büyük sebebi olan iyot yetersizliği. Hamilelikte yetersiz iyot alımı kalıcı nörolojik hasarlara yol açarken, bu durumla mücadelede sofra tuzlarının iyotla zenginleştirilmesi bugüne kadarki en başarılı küresel sağlık hamlelerinden biri olarak kabul ediliyor. Benzer şekilde, her yıl yüz binlerce çocuğun kör olmasına yol açan A vitamini eksikliğine karşı da yemeklik yağların zenginleştirilmesi programları devreye sokuluyor.

GENETİK ÇÖZÜM TARTIŞMALARI 'ALTIN PİRİNÇ' DİYOR

Mikro besin krizine karşı bilim dünyasının geliştirdiği en dikkat çekici ve tartışmalı çözümlerden biri ise genetiği değiştirilmiş "Altın Pirinç" (Golden Rice). Pirincin genetik yapısıyla oynanarak A vitamininin öncül maddesi olan beta-karoten üretmesi sağlandı. Özellikle pirinç tüketiminin ana besin kaynağı olduğu Asya ve Afrika bölgelerinde, bu yöntemle çocuk ölümlerinin ve körlüğün önüne geçilmesi hedefleniyor. Bilim otoriteleri bu ürünün güvenli olduğunu belirtse de, GDO hakkındaki küresel endişeler ve toplumsal kaygılar nedeniyle Altın Pirinç'in yaygın kullanımı birçok ülkede hala yasal engellere takılıyor.

GELECEK İÇİN SADECE KALORİ SAĞLAMAK YETMİYOR

Uzmanlar, küresel açlıkla mücadelenin sadece insanlara "yetecek kadar kalori sağlamak" vizyonundan sıyrılması gerektiğinin altını çiziyor. Sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için temel vitamin ve minerallerin herkes için erişilebilir kılınması bir zorunluluk. Bu sinsi tehdidi durdurmanın yolu ise temel gıdaların mikro besinlerle zenginleştirilmesinden, sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarının teşvik edilmesinden ve hükümetlerin beslenme politikalarını ivedilikle güçlendirmesinden geçiyor.