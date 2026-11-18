Hindistan'ın yetki alanındaki Kuzey Sentinel Adası'nın Google Haritalar'da yayımlanan son uydu görüntüleri, yoğun orman dokusundaki yeni açıklıkları ve patika benzeri izleri ortaya çıkardı. 1956 yılından bu yana girişin yasak olduğu adadaki bu değişimler, modern uygarlıktan tamamen izole yaşayan yerlilerin güncel faaliyetlerine işaret ediyor.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ADADA NELERİ ORTAYA ÇIKARDI?

Yörünge üzerinden kaydedilen ve harita sistemine eklenen son fotoğraflar, adanın daha önce fark edilmesi zor olan coğrafi detaylarını görünür kıldı. Görüntülerde yoğun bitki örtüsü arasında açılan boşluklar ile patika veya küçük yapıları andıran desenler tespit edildi.

Uzmanlar bu yapıların kesin amacının bilinmediğini ancak ada sakinlerinin günlük yaşam faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Yasal olarak hiçbir ziyaretçinin ayak basamadığı adadaki yaşam yalnızca uydu aracılığıyla takip edilebiliyor.

YAKLAŞMAK NEDEN KESİN OLARAK YASAK?

Andaman takımadalarında yer alan Kuzey Sentinel, 1956 yılında Hindistan yönetimi tarafından kabile rezervi ilan edildi. Alınan karar kapsamında adanın kıyısına birkaç kilometre mesafeden fazla yaklaşmak kesin olarak yasaklandı.

Adada yaşayan Sentinelese halkı, modern dünyayla hiçbir teması bulunmayan ve yabancılara karşı savunmacı davranan izole topluluklar arasında yer alıyor. Dış dünyadan taşınabilecek hastalıklara karşı bağışıklıkları bulunmayan yerlilerin sağlığını korumak amacıyla yasağın tavizsiz uygulandığı vurgulanıyor.

TARİHTEKİ SALGINLAR NÜFUSU YOK ETTİ

Bölgedeki temas yasağının temelinde 19. yüzyılda yaşanan ağır nüfus kayıpları bulunuyor. İngilizlerin Hint Okyanusu'ndaki Andaman Adaları'nda bir ceza kolonisi kurmasının ardından yerel kabileler dış dünyadan gelen bulaşıcı hastalıklarla karşılaştı.

Kızamık, grip ve frengi gibi salgınlar nedeniyle daha önce yaklaşık 5 bin olduğu tahmin edilen yerli nüfusun büyük bölümü birkaç on yıl içinde hayatını kaybetti.

YASA DIŞI GİRİŞLER ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Adayla iletişim kurma girişimleri geçmişte birçok kez ölümle sonuçlandı. Kasım 2018'de 26 yaşındaki Amerikalı misyoner John Allen Chau, adadaki yerlileri Hristiyanlığa davet etmek amacıyla bölgeye yasa dışı yollarla girdi.

İlk iki girişimi ada sakinleri tarafından geri çevrilen Chau, tek başına gerçekleştirdiği üçüncü denemede hayatını kaybetti. Hint yetkililer, kıyıda silahlı yerlilerin devriye gezdiğini tespit etmelerinin ardından cesedi geri alma planından vazgeçti.

1991 YILINDA BARIŞÇIL TEMAS KURULDU

Ada tarihinde bilinen nadir barışçıl temaslardan biri 1991 yılında gerçekleşti. 13 kişilik bir hükümet keşif heyetinde yer alan Hintli antropolog Madhumala Chattopadhyay, ada sakinleriyle çatışma yaşanmadan iletişim kuran ilk kadın oldu.

Suya meyve bırakarak kıyıya yaklaşan Chattopadhyay'a yerlilerin silahsız şekilde yaklaştığı kaydedildi. Hintli bilim insanı bu temasın ardından altı yıl boyunca Andaman Adaları kabilelerini inceleyerek 20 bilimsel makale yayımladı.