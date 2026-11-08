Kapanan fabrika sayısı giderek artıyor. Bunun son örneği ise dev şirketlere tekstil makineleri üreten, çok sayıda ülkeye ihracat yapan SER Mekatronik oldu. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için iflas kararı verdi. 2008’de kurulan SER Mekatronik, 2024’te Çorlu’daki 14 bin 500 metrekarelik yeni üretim tesisinin temelini attı. Tesis 2025’te faaliyete geçecekti ancak şirket iflas etti. Şirketin Genel Müdürü Uğur Küçükzeyrek, bir söyleşide ekonomik belirsizliklerle 2024’ün durağan geçtiğini belirtmiş, yerel pazardaki konumlarını korumaya çalıştıklarını aktarmıştı.

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