Küresel enerji piyasaları Orta Doğu’dan gelecek haberlere kilitlenmişken, dev banka Citigroup’tan (Citi) korkutan bir analiz geldi. Bankanın yayımladığı son rapora göre, bölgedeki çatışmaların derinleşmesi durumunda petrol fiyatları kontrolsüz bir yükseliş trendine girebilir. Analistler, mevcut piyasa dinamiklerinin olası bir arz şokunu fiyatlara çok daha hızlı yansıtacağını vurguluyor.

BRENT PETROL İÇİN 120 DOLAR TAHMİNİ

Citi analistleri, Brent petrol fiyatlarının önümüzdeki günlerde varil başına 110 ila 120 dolar bandına çıkabileceğini öngörüyor. Küresel Emtia Başkanı Maximilian Layton liderliğinde hazırlanan analizde, piyasanın 4-6 haftalık bir arz kesintisi riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Bu süreçte günlük arz kaybının 11 ila 16 milyon varil arasında gerçekleşme ihtimali ise yüzde 50 olarak değerlendiriliyor.

KRİZDEN ÇIKIŞ İÇİN ÜÇ KRİTİK EŞİK

Banka, fiyatlardaki yükselişin ancak küresel müdahalelerle durdurulabileceğine dikkat çekiyor. Petrol fiyatlarını dengeleyebilecek kritik senaryolar şu şekilde sıralanıyor:

ABD’nin askeri operasyonları sonlandıracak bir fiyat eşiğine ulaşılması.

IEA ve OECD ülkelerinin stratejik petrol stoklarını piyasaya sürmesi.

Hürmüz Boğazı'nın küresel güçlerce zorla açık tutulması.

EN KÖTÜ SENARYO: 200 DOLAR MASADA

Raporda yüzde 30 olasılık verilen "felaket senaryosu" ise enerji krizinin boyutlarını gözler önüne seriyor. İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıların genişlemesi veya Hürmüz Boğazı’nın uzun süre kapalı kalması durumunda, Brent petrolün 150-200 dolar aralığına fırlayabileceği uyarısı yapıldı.

İYİMSER TABLO: ANLAŞMA OLURSA 65 DOLAR

Her şeye rağmen masada iyimser bir seçenek de bulunuyor. Citi’nin yüzde 20 ihtimal verdiği bu senaryoya göre; ABD ve İran arasında hızlı bir uzlaşı sağlanması ve Hürmüz Boğazı’ndaki trafiğin normale dönmesi durumunda, fiyatlar yıl sonunda 65-70 dolar seviyelerine kadar gerileyebilir.