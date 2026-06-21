Uzmanlara göre bölgedeki tuz birikimi yeni bir sorun değil. Milyonlarca yıl boyunca biriken doğal tuzlar, sulama ve arazi kullanımındaki değişimlerle birlikte yeniden yüzeye çıkmaya başladı. Bu durum bazı tarım alanlarında verim kaybına yol açarken, nehirlerdeki su kalitesini de tehdit ediyor. Bölgedeki tuzluluk sorununu kontrol altına almak için onlarca yıldır milyarlarca dolarlık altyapı yatırımları ve su yönetimi programları uygulanıyor.

YÜZEYİN ALTINDAKİ TUZ NEHİRLERE TAŞINIYOR

Murray-Darling Havzası'nın geniş bölümlerinde yer altı suları doğal olarak yüksek tuz içeriyor. Sulama nedeniyle yükselen yer altı suyu, bu tuzları yüzeye ve nehir sistemlerine taşıyarak tarım arazilerinde bozulmalara neden olabiliyor. Uzmanlar, özellikle kurak dönemlerde tuzluluk seviyelerinin daha büyük risk oluşturduğunu belirtiyor.

Sorunu yavaşlatmak amacıyla tuz yakalama sistemleri, modern sulama teknikleri ve su kullanımına yönelik kısıtlamalar gibi birçok yöntem uygulanıyor. Son 30 yılda yürütülen havza genelindeki çalışmalar sayesinde nehirlerdeki tuzluluk seviyelerinde belirgin iyileşmeler sağlandığı belirtiliyor.

YÜZLERCE YILLIK TARIM BÖLGESİ İÇİN KRİTİK MÜCADELE

Murray-Darling Havzası, Avustralya tarım ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri olarak görülüyor. Ancak uzmanlar, iklim değişikliği, kuraklık ve artan su talebinin mevcut baskıyı daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor.

Yetkililer, havzanın geleceğini korumak için sürdürülebilir su yönetimi ve yeni altyapı yatırımlarının kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Bölgedeki mücadele yalnızca tarım arazilerini değil, binlerce kilometrelik nehir sistemini ve milyonlarca insanın kullandığı su kaynaklarını da ilgilendiriyor.