İran, devam eden savaş ve ABD deniz ablukası sebebiyle ağırlaşan benzin sıkıntısını aşmak amacıyla akaryakıt fiyatlarında zamma gidiyor.

Tüketicilere tanınan indirimli benzin kotası korunurken, kota sınırını aşan kullanımlarda uygulanacak fiyat iki katına yükseltilecek.

Bu kararın, halihazırda yüksek seviyelerde seyreden enflasyon üzerinde ek baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

HÜKÜMET AÇIKLAMA YAPTI

Dünyanın en ucuz akaryakıt fiyatlarına sahip ülkelerinden biri olan İran'da sürücülere, litre başına 30 bin riyal (0,022 dolar) veya daha düşük fiyattan 110 litrelik benzin kotası tanınmaya devam edecek.

Ancak Hükümet Sözcüsü Fatıme Muhacerani, Salı gününden itibaren bu kotanın üzerinde tüketilen benzinin litre fiyatının 50 bin riyalden 100 bin riyale çıkarılacağını duyurdu.

Muhacerani, "Artan tüketim ile arz ve talep arasındaki uyumsuzluğun" bu artışı kaçınılmaz kıldığını belirterek, "Fiyat artışından elde edilen tüm gelirler halkın geçimini desteklemek için kullanılacak" açıklamasını yaptı.

Ülkede yıllık enflasyonun yüzde 90 sınırında seyrettiği ve ulusal para biriminin dolar karşısında 2,25 milyon riyal ile tarihi en düşük seviyeye gerilediği bir dönemde alınan kararın, mal ve hizmet fiyatlarına yansımasından endişe ediliyor.

2019 yılında benzin fiyatlarına yapılan anlık zamlar ülke genelinde ölümlerin yaşandığı protestolara yol açmıştı.

İRAN BENZİN İTHAL ETMEK ZORUNDA KALDI

Büyük petrol ve doğalgaz rezervlerine rağmen İran; yetersiz rafineri kapasitesi, eskiyen toplu taşıma ve yüksek yakıt tüketen araçların yol açtığı aşırı tüketim nedeniyle arz-talep açığını kapatmak için benzin ithal etmek zorunda kalıyordu.

Ancak durum, Şubat ayında başlayan ABD-İsrail savaşından bu yana daha kritik bir hal aldı.

Çatışmaların ilk döneminde petrol ve petrokimya altyapısına düzenlenen saldırılarda rafinaj kapasitesinin bir kısmını kaybeden İran, Nisan ayından bu yana güney limanlarına uygulanan ABD ablukası nedeniyle ithalatta sorun yaşadı ve stratejik rezervlerine başvurmak durumunda kaldı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sübvansiyonlu fiyatların sürdürülemez olduğunu vurgularken, devlet kuruluşu Ulusal İran Petrol Rafine ve Dağıtım Şirketi Başkanı Muhammed Sadık Azimifer, iç benzin üretiminin en yüksek seviyelere ulaşmasına rağmen günlük 10 milyon litrelik açık yaşandığını bildirdi.

Azimifer, "Nüfusun yüzde 85'i bu fiyat değişiminden etkilenmeyecek, bu değişim yalnızca standart kalıbın üzerindeki yakıt tüketimi için geçerli olacak" dedi.

YİNE DE MEYDAN OKUDULAR

Aylardır Hürmüz Boğazı çevresinde ABD ile gerilim yaşayan ve genişletilen ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalan Tahran yönetimi, "direnç ekonomisi" politikasını uygulamaya devam ediyor.

İran'ın üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsen Rızai, Pazar günü geç saatlerde televizyonda yaptığı açıklamada, ABD'nin deniz ablukasına rağmen petrol gelirlerinin elde edilmeye devam ettiğini belirtti.

Haziran ayında Tahran ve Washington arasında varılan kısa süreli anlaşmanın ardından sağlanan petrol muafiyetinde ablukanın dışına çıkarılan yüzer ham petrol stoklarına atıfta bulunan Rızai şu ifadeleri kullandı: