Pasifik Okyanusu'nda etkisini artıran El Nino, 2026-2027 kışına ilişkin iklim tahminlerini gündeme taşıdı. Dünya genelinde sıcaklık ve yağış düzenini etkileyen doğa olayının Türkiye'de de hava koşullarında değişikliklere yol açabileceği değerlendiriliyor.

Meteoroloji uzmanlarının genel değerlendirmelerine göre El Nino'nun Türkiye üzerindeki etkisinin doğrudan değil, küresel atmosferik dolaşım üzerinden hissedilmesi bekleniyor. Atlas Okyanusu'ndaki sistemler, kutuplardan gelen soğuk hava dalgaları ve Akdeniz üzerinden taşınan nemli hava da Türkiye'nin hava koşullarında belirleyici olacak.

Bu kapsamda 2026-2027 kışının genel olarak ılıman geçebileceği, ancak bazı dönemlerde kuvvetli yağışların görülebileceği öngörülüyor. Türkiye genelinde yağışların bölgelere göre farklılık göstermesi beklenirken, bazı kesimlerde kısa süre içerisinde düşen yağış miktarının üç aylık ortalamaya ulaşabileceği belirtiliyor.

Ani ve yoğun yağışların özellikle büyük şehirlerde sel ve su baskını riskini artırabileceğine dikkat çekildi.

MEGA EL NİNO 2027'YE KADAR ETKİLİ OLABİLİR

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), El Nino'nun 2026'nın son aylarında güçlü seviyelere ulaşabileceğini ve etkilerinin 2027 yılına taşınabileceğini bildirdi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) 12 Kasım tarihli tahmininde ise Ocak-Mart 2027 döneminde güçlü veya çok güçlü El Nino koşullarının devam etme olasılığının yüzde 79'un üzerinde olduğu belirtildi.

Bununla birlikte El Nino'nun Türkiye'deki etkilerinin şiddeti ve hangi bölgelerde daha belirgin olacağı atmosferik koşulların seyrine bağlı olacak. Küresel iklim sistemindeki diğer değişkenler nedeniyle Türkiye'de yaşanabilecek bütün hava olaylarını yalnızca El Nino ile açıklamak mümkün olmayacak.

YAĞIŞIN ŞEKLİ SU KAYNAKLARINI DA ETKİLEYECEK

Yağışın miktarı kadar toprağa düşüş şekli de su kaynakları açısından önem taşıyor. Mevsiminde gerçekleşen kar yağışları, erime sürecinde barajları ve yer altı su kaynaklarını besleyebiliyor.

Buna karşılık kısa sürede yoğunlaşan sağanak yağışlarda suyun önemli bir bölümü toprağa nüfuz edemeden yüzey akışına geçebiliyor. Bu durum sel ve taşkın riskini artırırken yağışın su kaynaklarına katkısını da sınırlayabiliyor.