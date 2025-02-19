Dünyayı keşfederken karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, seyahatlerde hastalanma riskidir fakat bu riski en aza indirmenin yolları da var. İrlandalı acil servis doktoru Méabh ve İskoçyalı doktor Danny, seyahat ederken sağlıklı kalmanın püf noktasını açıkladı. 2021’de Avustralya’ya taşınan ikili, şimdiye kadar 41 farklı yeri ziyaret ederken, gezginler için önemli ipuçlarını paylaştı.

Seyahat ederken hastalanmak özellikle tropikal bölgelerde yeni bakterilerle karşılaşmak gibi sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir fakat ikili, bu tür tehlikelerden kaçınmanın aslında basit bir sırrı olduğunu vurguladı. Video paylaşımıyla bu sırlarını açıklayan çift, sağlıklı kalmak için yola çıkarken her zaman ellerini yıkadıklarını ve yanlarında el dezenfektanı taşıdıklarını belirtti.

Méabh ve Danny, "Uzun süre seyahat ederseniz, gezgin ishaline dair hikayelere sıkça rastlarsınız" ifadelerine yer verirken, "Yolcuların yeni yiyecekleri denemeleri ve ardından kötü bir hafta geçirmeleri hikayeleri, maalesef çok yaygın" dedi. Çift, hastalıktan korunmanın en etkili yolunun dikkatli olmak ve hijyen kurallarına uymak olduğunu savunuyor.

Yerli mutfakları denemenin heyecan verici olsa da, ikili "Batı tarzı restoranlar" yerine yerel lokantalara güvenmenin doğru bir seçenek olduğunu belirtirken, en önemli tavsiyenin yemek öncesi elleri yıkamak ve yemek sonrası telefon veya paraya dokunmamak olduğunu açıkladı.