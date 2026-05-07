Cape Verde açıklarında hantavirüs salgını görülen MV Hondius adlı lüks kruvaziyer gemisi İspanya’ya doğru yola çıktı. Salgında üç kişi hayatını kaybederken sekiz kişinin virüse yakalandığından şüpheleniliyor. Ruhi Çenet, gemiden 24'üncü günde indi. Emin Yoğurtçuoğlu ve arkadaşı Melike Güner İspanya'ya doğru yola çıkan gemide endişeli bekleyişi sürdüyor.

2 TÜRK SON DURUMU BİLDİRDİ

Emin Yoğurtçuoğlu, Melike Güner ile birlikte paylaştığı son videosunda şu ifaleri kullandı:

'Bugün 6 Mayıs, Melike'nin doğum günü ve biz hala gemideyiz. Kanarya adalarına doğru yola çıkıyoruz. Her şey yolunda. Yeni bir vaka yok. Sağ sağlim Hollanda'ya varmak üzeredirler diye düşünüyoruz" dedi. Videoda Melike Güner'e 'doğum gününde böyle bir gemide olduğun için ne düşünüyorsun?' diye sorduğunda 'ne hissedeceğimi bilemiyorum inşallah bir an önce sağlıkla evlerimize varacağız' yanıtını aldı.

GEMİ İSPANYA’YA GİDİYOR

Geminin üç gün içinde İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndaki Tenerife Limanı’na ulaşmasının beklendiği açıklandı. İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, gemide kalan yolcuların şu an için belirti göstermediğini söyledi. İspanyol yolcuların Madrid’deki askeri hastanede karantinaya alınacağı belirtilirken, hantavirüsün 45 günlük kuluçka süresine sahip olduğu ifade edildi.

Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insanların olduğu gemide günlerce seyahat ettiğini açıklayan Ruhi Çenet; “Bir aylık okyanus yolculuğumda çok kötü şeyler oldu!” sözleriyle açıkladı.

Ünlü isim çektiği videoda, “Yaklaşık 1 ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş” ifadelerini kullandı.

Sağlık durumu hakkında da bilgi veren iki çocuk babası Ruhi Çenet, “Beni merak edip soranlara teşekkürler, çok ucuz kurtuldum ama aklım hâlâ orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım” ifadelerini kullandı.

'HERKES İÇ İÇEYDİ'

"Ayrıca bu yolculuğa çıkma nedenimiz olan dünyanın en uzak noktası Tristan da Cunha’ya ulaştık ve belgeselimizi çektik" diyen Çenet, gemide ilk vaka sonrası önlem alınmadığını söyledi ve “Herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı. Dahası ilk günden daha yolcular gemiye bindirilmeden önce kan testi istenmeliydi" diye ekledi.