Japonya’da devlet tahvillerine yönelik yatırımcı ilgisinin zayıflaması, ülkenin borçlanma maliyetlerini rekor seviyelere taşıdı. Özellikle 20 yıl vadeli tahvillerin ihalesinde talebin yetersiz kalması, süper uzun vadeli Japon devlet tahvillerinin getirilerinde tarihi bir yükselişe neden oldu. Ekonomistler ise Japonya'nın maliyesinde yaşanan bu krizin küresel bir krize kapı aralayacağını düşünüyor. İşte detaylar...

20 YILLIK TAHVİL YÜZDE 2 BİNE ULAŞTI

Maliye Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği 20 yıllık tahvil ihalesinde, yatırımcıların sınırlı katılım göstermesi tahvil piyasasında satış baskısını artırdı. İhaleye gelen zayıf talebin ardından, 20 yıllık Japon tahvilinin getirisi 15 baz puanlık artışla yüzde 2,555’e ulaştı. Bu seviye, Ekim 2000'den bu yana kaydedilen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

Yalnızca 20 yıllık tahviller değil; 30 ve 40 yıllık vadeli Japon tahvillerinin getirileri de yükseliş eğilimini sürdürdü. 30 yıllık tahvilin getirisi yüzde 3,14’e, 40 yıllık tahvilin getirisi ise yüzde 3,6’ya çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeylerine ulaştı. 10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 1,525 seviyesine çıkarak son üç ayın zirvesini gördü.

JAPONYA MERKEZ BANKASI BASKI ALTINDA

Tahvil piyasasındaki bu hareketlilik, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) uyguladığı para politikası açısından da yeni bir baskı unsuru oluşturuyor. BoJ, uzun süredir sürdürdüğü tahvil alım programlarını kademeli şekilde azaltıyor; ancak yükselen tahvil getirileri, bu sıkılaştırma sürecinin yeniden gözden geçirilmesine yol açabilir.

Küresel cephede ABD Hazine tahvillerindeki faiz artışları ve iç politikada yaklaşan üst meclis seçimleri öncesi ekonomi politikalarında kesintiye gidileceği yönündeki beklentiler, Japon tahvillerine olan güveni zedeleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

JAPONYA'NIN MALİ TABLOSU KRİZDEKİ YUNANİSTAN'DAN DAHA KÖTÜ

Öte yandan, bazı siyasi partiler hükümete tüketim vergisinin düşürülmesi çağrısında bulunurken, Başbakan Shigeru İshiba bu taleplere şu ana kadar karşı çıktı. İshiba, parlamentodaki açıklamasında Japonya’nın mali tablosunun, Avrupa borç krizinin zirveye ulaştığı dönemdeki Yunanistan’dan daha kötü durumda olduğunu vurguladı.

Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde Japon hükümetinin ve BoJ’un atacağı adımları yakından izlerken, artan borçlanma maliyetlerinin kamu maliyesine nasıl yansıyacağı merak konusu.

JAPONYA İÇİN NEDEN KÖTÜ HABER?

Japonya Maliye Bakanlığı'nın 20 yıllık devlet tahvili ihalesine yeterli yatırımcı ilgisi olmaması, piyasanın Japon devletine uzun vadeli borç verme konusunda çekinceleri olduğunu gösteriyor.

Bu da kamu borcunu finanse etmede zorluk anlamına gelir. Talep düşükse, faizleri (getirileri) artırmak zorunda kalır.

GETİRİLERDE TARİHİ ZİRVELER

20, 30 ve 40 yıllık Japon devlet tahvili getirilerinin tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkması, devletin borçlanma maliyetinin ciddi şekilde arttığını gösterir.

Daha yüksek faiz, devletin gelecekteki bütçesi üzerinde daha fazla faiz yükü oluşturur.

BOJ VE HÜKÜMET ARASINDA BASKI ARTIYOR

Japonya Merkez Bankası (BoJ), uzun süredir tahvil alımları yaparak piyasaları destekliyordu. Ancak bu alımları azaltıyor.

Şimdi ise yükselen tahvil getirileri ve zayıf talep nedeniyle, BoJ’un tekrar piyasaya müdahale etme baskısı artabilir.

Bu da para politikası ile maliye politikası arasında bir gerilim yaratır.