GTA 6’nın çıkışının ardından PlayStation 5’in yanı sıra Xbox Series X ve Series S konsollarda da arıza şikayetlerinin arttığı bildirildi. Kullanıcılar oyun sırasında kapanma, çökme ve daha sonra konsolu açamama gibi sorunlar yaşadıklarını aktarıyor. Ancak bu bildirimler, oyunun sağlam bir konsolu tek başına bozduğunu kanıtlamıyor.

Notebookcheck’ten aktardığına göre, Polonya’da konsol tamiri yapan ve X’te modyfikatorcasper adıyla paylaşımda bulunan bir teknisyen, servisine gelen her 10 konsoldan 2’sinin artık Xbox olduğunu söylüyor. Teknisyen, Xbox’ın ülkede PlayStation’a göre daha az yaygın olmasına rağmen sorunlu cihaz başvurularının önceki aylara kıyasla keskin biçimde arttığını belirtiyor. Bu oran, söz konusu servise gelen cihazları kapsıyor.

Şikayetler arasında GTA 6 oynanırken yaşanan rastgele kapanma ve çökmelerin yanı sıra ciddi yavaşlama ve güncelleme yükleyememe de bulunuyor. Bazı Series X kullanıcıları ise cihazlarının hiç açılmadığını ya da ekrana görüntü vermediğini bildiriyor.

BİRİ ERTESİ SABAH AÇILMADI, DİĞERİ 10 DAKİKA DAYANDI

Xbox Destek alt forumunda Top_Nothing_3145 adlı kullanıcı, uzun bir GTA 6 oturumunu sorunsuz tamamladığını, ancak ertesi sabah Series X’ini açamadığını yazdı. Forumdaki diğer kullanıcılar, belirtilerin güç kaynağı arızasına işaret edebileceğini söyleyerek bu parçanın değiştirilmesini önerdi. Bu değerlendirme, doğrulanmış bir servis teşhisi değil.

Jastafool adlı başka bir kullanıcı da oyunun Xbox sürümünü yalnızca 10 dakika oynayabildiğini anlattı. Kullanıcının başvurduğu yerel servis ise açılmama sorununun güç kaynağından değil, arızalı bir anakarttan kaynaklandığını düşünüyor.

Donanımın tamamen devre dışı kalmadığı vakalarda da oyunun sık sık ana menüye attığı ve ilerlemenin kaydedilemediği belirtiliyor. Rockstar Games, bu şikayetler için 23 Kasım’da bir yama yayımladı. Buna karşın oyuncuların bir bölümü, yamanın kendi konsollarındaki çökmeleri gidermediğini söylüyor.

XBOX’TA ARIZANIN KAYNAĞI BELİRSİZ

Polonya’daki teknisyen, GTA 6 sonrasında servisine gelen PS5’lerde çoğunlukla sıvı metal sızıntısı tespit ettiğini aktarıyor. Xbox tarafında ise aşırı ısınmadan şüphelenilse de arızaların kaynağı henüz net değil. Teknisyen, Microsoft’un konsollarındaki sorunları belirlemek için kendi teşhis araçlarını geliştirmek zorunda kaldığını belirtiyor.

Haberde, GTA 6’nın çıkışıyla konsol satışlarının ve kullanımının artmasının da servis başvurularındaki yükselişi kısmen açıklayabileceğine dikkat çekiliyor. Uzun süredir kullanılmayan cihazların yeniden çalıştırılması ve uzun oyun oturumları da bu çerçevede değerlendiriliyor.

Notebookcheck’in değerlendirmesine göre, GTA 6’nın PS5 ve Xbox sürümlerinin donanımı tasarım sınırlarının ötesine zorladığı söylenemez. Uzun ve yoğun oyun oturumlarının, tozlanmış fan, yıpranmış termal macun veya zayıflamış güç kaynağı gibi mevcut sorunları ortaya çıkarabileceği belirtiliyor.