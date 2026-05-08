Dün İran, hedefini şaşırarak dünyayı şaşırtan bir saldırıya imza attı. Devrim Muhafızları kilit müttefikleri olan Çin'e ait bir gemiyi ağır silahlarla hedef aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Cuma günü Hürmüz Boğazı'nda Çinli mürettebatı bulunan bir petrol tankerine saldırı düzenlendiğini resmen doğruladı.

Bakanlık sözcüsü Lin Jian gemide Çinli personelin olduğunu ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Sözcü Jian yaptığı açıklamada "Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıyı doğruluyoruz ve Orta Doğu'da süregelen çatışmalardan etkilenen tüm gemilere yönelik derin endişelerimizi açıkça ifade ediyoruz" dedi.

Medyaya yansıyan bilgilere göre saldırıya uğrayan gemi, açık kaynak radarda büyük harflerle "Çinli Sahip ve Mürettebat" yazısı iliştirmişti.

Deniz güvenliği kaynakları hasar alan bu geminin JV Innovation adlı Marshall Adaları bayraklı tanker olduğunu tahmin ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında gerçekleşen olayda gemi güvertesinde yangın çıktığı ve bu durumun çevredeki diğer gemilere acil durum mesajıyla bildirildiği aktarıldı.

İRAN PETROLÜNÜN EN BÜYÜK ALICISI ÇİN

Söz konusu olay Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'nin boğazın güvenliğini görüşmek üzere Pekin'de buluşmasından hemen önce gerçekleşti.

Çin yönetimi bölgedeki savaşa rağmen İran petrolünün kilit alıcısı olmayı sürdürüyor ve ithalat rakamları Mart ayından bu yana istikrarını koruyor.

Ancak ABD ile İran arasındaki çatışmalar yüzlerce gemiyi ve yaklaşık 20 bin denizciyi Körfez içinde mahsur bıraktı.

Washington yönetimi çatışmaları durdurmak adına bir teklif sundu ve şimdi Tahran'dan gelecek cevabı bekliyor.

Bu süreçte taraflar arasında Perşembe günü yeniden karşılıklı ateş açıldı. Yaşanan bu son saldırılar stratejik öneme sahip boğazdaki deniz trafiğinin bu hafta ciddi şekilde aksamasına neden oldu.