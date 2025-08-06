Marmara, Ege ve Akdeniz'in sularında kolera hastalığına neden olabilecek tehlikeli Vibrio bakterisi tespit edildi. Deniz sularında yayılan bu bakteri, halk sağlığını da tehdit ediyor.

KOLERA SALGINI TEHLİKESİ

Vibrio özellikle tehlikeli olan Cholerae bakterisinin alt türü olarak da biliniyor. Bu bakterilerin yurt genelinde salgına sebep olması tehlike çanlarının çalmasına sebep oldu. Bu bakteriler organizmaya girdiğinde ağır ishal ve kritik derecede susuzluk ile seyreden koleraya neden olabilir.

TÜRKİYE'DE VAKA GÖRÜLDÜ MÜ?

Söz konusu tehlikeye ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Söz konusu bakterinin Türkiye'de görüldüğünü yalanlamayan Bakanlık, henüz kendilerine ulaşan bir vakaya rastlamadıklarını bildirdi.

BAKANLIK AÇIKLMA YAPTI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında, ülkemizde Vibrio bakterisi ile ilişkili hastalık görüldüğüne dair haberler yer almaktadır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi üzerinden yapılan 2025 yılı verileri incelenmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, mevcut durumda ülkemizde Vibrio kaynaklı herhangi bir hastalık vakası tespit edilmediğini önemle duyururuz"

VİBRİO NEDİR?

Vibrio bakterileri, artan deniz suyu sıcaklıklarıyla beraber çoğalıyor. Bu bakteri, açık yaralardan vücuda girip ölümcül enfeksiyonlara yol açabiliyor. EuroNews’un haberine göre; Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) yayınladığı son uyarıya göre, geçmişte yalnızca Baltık Denizi’nde rastlanan Vibrio bakterileri artık Kuzey Denizi ve kapalı yüzme alanlarında da tespit ediliyor. Bu bakteriler, özellikle tuzlu ve acı (tuzlu-tatlı karışımı) sularda, yüksek sıcaklık ve düşük tuzluluk oranında kolayca çoğalabiliyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında “Vibrio parahaemolyticus” ve “Vibrio vulnificus” gibi bakterilerin DNA’sına rastlandı. Genital bölgenin nemli ve sıcak kalması, bakteriler için üreme alanı oluşturur. Özellikle E. coli gibi bakteriler bu ortamda idrar yollarına ulaşabilir. Bağışıklığı düşük bireylerde tablo daha ağır seyreder.