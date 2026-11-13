Pyongyang yönetiminin resmi propaganda portalı Naenara üzerinden yayımlanan güncel anayasa metnine göre, ülkenin sembolü olan bayrağın en ve boy oranları yeniden düzenlendi.

Güncellenen anayasanın 166. maddesi uyarınca, daha önce 1'e 2 oranında kullanılan bayrak ölçüleri artık 1'e 1,65 olarak uygulanacak. Eylül 2023'teki anayasa düzenlemesine kadar hiç dokunulmayan bu oranın değiştirilmesi, mevcut lider Kim Jong-un'un geçmiş dönemlerin bazı mirasını korurken kendi yönetim anlayışını ve yeni ulusal kimliğini inşa etme hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Boyut oranlarındaki değişikliğe karşın bayrağın alışıldık renkleri ve sembolleri ise aynı şekilde korundu. Tasarım; merkezde geniş bir kırmızı şerit, bu şeridin alt ve üst kısmında ince beyaz çizgiler, en dışta ise mavi şeritler ile beyaz bir daire içine yerleştirilmiş beş köşeli kırmızı yıldızdan oluşmaya devam ediyor.

ÜLKEYE YENİ İMAJ KAZANDIRACAK

Kuzey Kore anayasasında bayraktaki her bir rengin özel bir anlamı bulunuyor. Ortadaki kırmızı şerit, 1910-1945 yılları arasındaki Japon sömürge yönetimine karşı ülkenin bağımsızlığı için mücadele edip hayatını kaybeden direnişçilerin kanını temsil ediyor.

Beyaz daire ve şeritler halkın lidere ve iktidardaki Kore İşçi Partisi'ne olan sarsılmaz bağlılığını simgelerken, mavi çizgiler ise ülkenin egemenliğini ve barış ile dostluk için mücadele eden halkın devrimci ruhunu ifade ediyor.

Siyasi gözlemciler, bayraktaki bu ölçü değişikliğini üçüncü kuşak lider Kim Jong-un yönetiminde ülkeye yeni bir kurumsal imaj kazandırma çabasının yansıması olarak yorumluyor.