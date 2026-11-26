Dünya üzerindeki doğal afetleri ve insani krizleri anlık olarak takip etmeyi kolaylaştıracak ilk "insani yardım uydusu", Temmuz 2027’de uzaya gönderiliyor. Kar amacı gütmeyen Common Space kuruluşu öncülüğünde hayata geçirilen proje; afet müdahale ekiplerinin, gazetecilerin ve insan hakları araştırmacılarının bugüne kadar yüksek maliyetler ve lisans engelleri nedeniyle ulaşmakta zorlandığı yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine erişimini kökten değiştirmeyi hedefliyor.

Halihazırda Dünya yörüngesinde binin üzerinde gözlem uydusu bulunmasına rağmen, bu uyduların topladığı kritik verilerin büyük bölümü ticari aboneliklerin ve kısıtlayıcı sözleşmelerin arkasında tutuluyor.

Bu durum, özellikle büyük afet anlarında sahadaki yardım kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu görüntülere zamanında ulaşmasını engelliyor. Common Space, oluşturacağı altı uyduluk yeni gözlem ağıyla ticari kar amacı yerine "ortak kullanım" modelini devreye sokarak, altyapı ve işletme maliyetlerinin paydaşlar arasında bölüşüldüğü, erişimin ise satın alma gücüne değil kamu yararına göre belirlendiği bir sistem kurmayı amaçlıyor.

5 YIL BOYUNCA HİZMET VERECEK

Projenin ilk uydusunu üretmek ve işletmek üzere, bugüne kadar 61 Dünya gözlem uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştiren Arjantin-Amerikan merkezli uydu teknolojileri şirketi Satellogic ile anlaşmaya varıldı.

19 Kasım 2026’da duyurulan iş birliği kapsamında fırlatılacak olan "NewSat Mark V" adlı mikrouydu, sadece 82 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 38,5 kilogram ağırlığında olmasına rağmen gelişmiş görüntüleme teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Alçak Dünya yörüngesinde görev yapacak ve en az beş yıl boyunca hizmet verecek olan uydu, 70 santimetrelik doğal çözünürlüğünün yanı sıra özel görüntü işleme algoritmaları sayesinde 50 santimetreye kadar detay sunabilen süper çözünürlüklü görüntüler üretebilecek.

YIKILAN YOLLARI VE HASARLI BİNALARI TESPİT EDEBİLECEK

Deprem, sel ve kasırga gibi felaketlerin ardından kara ulaşımının kesildiği veya güvenliğin bulunmadığı bölgelerde hasarlı binaların, yıkılan yolların ve mahsur kalan yerleşim yerlerinin tespiti hayati önem taşıyor.

Satellogic Başkan Yardımcısı Luciano Giesso, sahaya ilk ulaşan yardım ekipleri ile gazetecilerin gerçek durumu görebilmek ve güvenle hareket edebilmek için sık ve net görüntülere ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu projenin küresel uydu istihbaratını demokratikleştirme vizyonunu gerçeğe dönüştürdüğünü vurguladı.

İLK FIRLATMA 2027'DE GERÇEKLEŞECEK

Temmuz 2027’de gerçekleşecek ilk fırlatma, projenin sahadaki başarısını ve finansal sürdürülebilirliğini test edecek ilk büyük adım olacak. Common Space, devam eden bağış ve fon çalışmalarıyla 2030 yılına kadar yörüngedeki uydu sayısını altıya çıkarmayı planlıyor.

Altı uyduluk tam kapasiteye ulaşıldığında, dünyanın öncelikli kriz ve afet bölgelerinden her gün düzenli olarak yüksek çözünürlüklü görüntü alınabilecek; böylece ekipler sel sularının ilerleyişini veya afet sonrası yıkımın boyutunu günden güne karşılaştırarak müdahale planlarını çok daha hızlı şekillendirebilecek.