İsveçli Armand Duplantis, Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde düzenlenen All-Star Perche müsabakasında 6,27 metrelik atlayışıyla 11. kez sırıkla atlama dünya rekorunu kırdı.

İki kez Olimpiyat ve dünya şampiyonu olan sporcu, Ağustos ayında Silezya'da kırdığı 6.26'lık dünya rekorunu kırmak için yaptığı ilk denemesinde rekoru kırdı.

Emmanouil Karalis, 6.02m'lik Yunan rekoruyla ikinci olurken, altı kişi ilk kez tek bir yarışmada 5.91m veya daha yüksek mesafeyi geçti. Avustralyalı Kurtis Marschall, açılış denemesinde sezonun en iyisi olan 5.91m'yi geçerek üçüncü oldu.

Duplantis, 2020'den bu yana 11 kez dünya rekorunu her seferinde bir santimetre geliştirdi. Sadece son 11 ayda dünya rekorunu dört kez kırdı.