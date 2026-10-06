Olay, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Uygulama noktasında görevli polis ekipleri, M.Y. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Sürücü, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. 5 KİLOMETRE KAÇTI Polis ekipleri tarafından yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonucu otomobil durduruldu. Takip sırasında otomobilin çöp konteyneri ve ağaçlara çarptığı görüldü. ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ Yakalanan sürücü M.Y.'nin alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Sürücü gözaltına alınırken, kendisine yaklaşık 350 bin TL idari para cezası uygulandı. Otomobil sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymadığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

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