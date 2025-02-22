İstanbul Beşiktaş Ortaköy'de, seyir halindeki otomobilin sürücüsünün trafik güvenliğini tehlikeye atarak ilerlemesiyle başladı. Polis ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu ancak sürücü uyarılara aldırış etmeyerek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından Ortaköy’de yakalanan sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi.
POLİS SİLAH ÇEKEREK DURDURDU
Polisin, şüpheliyi durdurmak için silah çekerek otomobilin önüne geçtiği anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücü F.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.