İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan saha çalışmasının ardından kentte suç oranlarının yüksek olduğu mahalleleri tespit edip, kentin çeşitli noktalarında uygulama noktası kurdu. Polis, Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi’nde gördüğü plakasız bir motosiklete ‘dur’ ihtarında bulundu.
,Sürücü Soner S., polisi görünce kaçmaya başladı. Şüpheliyi takibe alan motorize yunus ekibi, ara sokakta Soner S.’yi durdurup, yakaladı. Yapılan aramada Soner S.’nin montunun içine gizlediği otomatik tabanca ele geçirildi. Gasp Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Soner S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.