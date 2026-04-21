İlçede, devriye görevi yapan polis, durumundan şüphelendikleri R.K. idaresindeki 39 TS 368 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin, ‘dur’ ikazına uymayan R.K. otomobiliyle kaçarken, bu sırada park halindeki çok sayıda araca çarptı. Otomobil, yaklaşık 40 dakika süren takip sonucu, Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4’üncü Sokak’ta durduruldu. Yapılan kontrolde sürücü R.K.’nin 2.17 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmak ve dur ihtarına uymamaktan 225 bin TL cezası uygulandı, ehliyetine de 60 gün el konuldu.

