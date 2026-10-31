Adıyaman kent merkezinde M.İ. yönetimindeki otomobil, polis ekiplerinin denetimi sırasında durdurulmak istendi. Ancak ihtara uymayan sürücü, ters yöne girerek ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı.
ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ OLDUĞU BELİRLENDİ
Polis ekiplerinin takibi sonucu Dikilcik yolu üzerinde durdurulan otomobilde yapılan kontrolde, sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.
316 BİN TL PARA CEZASI
316 bin TL para cezası kesilen sürücünün otomobili ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.