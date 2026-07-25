Olay, Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, denetim sırasında 34 KN 7657 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak hızla olay yerinden kaçtı. Ekiplerin peşine düştüğü araç, yapılan takip sonucu yaklaşık 5 kilometre sonra durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün Remzi U. (38) ve 0.61 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Remzi U.'nun daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği de belirlendi. Sürücüye; dur ihtarına uymamaktan 200 bin, ehliyeti daimi iptal edildiği halde araç kullanmaktan 200 bin, alkollü araç kullanmaktan 50 bin, araç sahibine ise ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin lira idari para cezası uygulandı. Otomobili 60 gün süreyle trafikten menedilen sürücü ve araç sahibine toplam 490 bin lira ceza yazılırken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.