Olay, 13 Temmuz saat 09.00 sıralarında Dörtyol Mahallesi’nde, İl Özel İdare Kampüsü arkasında bulunan ve Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na bağlı Uydukent Durak Başkanlığı’na ait konteynerde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden çıkan S.K., Osman Bulaş’ın durak başkanı olduğu minibüs hattında çalışmak istedi. Ancak gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle talebinin reddedilmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Osman Bulaş vurularak hayatını kaybetti. Yaşanan arbedede minibüs şoförü İ.Ç. (38) de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mobese kayıtları, plaka tanıma sistemleri ve saha çalışmalarıyla kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Pompalı tüfekle ateş açtığı belirlenen Y.B., Ataköy Mahallesi’nde kaçmaya çalışırken yakalandı. S.K. ve Y.B.’nin de aralarında bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, bir tabanca, bıçak, 9.19 milimetre çapında 87 fişek ve 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 10’u savcılık ifadeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.