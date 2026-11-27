İstanbul Maltepe Sahilyolu'nda U dönüşü yapmak için yolda duran otomobile çarpmamak amacıyla manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil refüje savrulduktan sonra durabildi.

Kaza, 26 Kasım Perşembe günü saat 14.50 sıralarında, sahilyolunun Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü, önündeki otomobilin U dönüşü yapmak için durduğunu fark edince manevra yaptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.